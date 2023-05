Rugby di classe: un torneo scolastico per promuovere il gioco del Rugby sul territorio del monregalese

Un torneo scolastico per promuovere il gioco del Rugby sul territorio del monregalese. Lo organizza il Val Tanaro Rugby ASD con il patrocinio del Comune di Mondovì, a conclusione del progetto “Palla ovale nel Monregalese”.

La prima edizione del torneo “Rugby di Classe” si svolgerà totalmente nella mattinata del 6 giugno 2023 presso il campo da gioco, già in uso dalle Scuole Secondarie, di Via del Molino di Borgato a Mondovì. Tre gli istituti coinvolti: IIS Giolitti Bellisario - Istituto alberghiero “G.Giolitti”, Liceo Scientifico Sportivo “Vasco Beccaria Govone”, e Istituto di Istruzione Superiore “G.Cigna”.

In accordo con gli insegnanti e i relativi rappresentanti di Istituto, la sfida tra studenti sarà a colpi di TAG RUGBY (o Flag Rugby).

In parole semplici il TAG RUGBY è uno degli svariati giochi che si possono praticare con la palla ovale ed è totalmente privo di contatto, in questo modo la pratica è accessibile a tutti, eliminando le differenze di età, genere, stato di sviluppo fisico e abilità. Il TAG RUGBY viene giocato indossando all’altezza della vita una cintura di velcro alla quale sono legate due nastri al di sopra delle anche. Per ostacolare l’avversario, la difesa deve “strappare” uno dei nastri al portatore di palla avanzante. Questo sostituisce il placcaggio del rugby classico e impone al giocatore che ha subito il “tagging” di passare velocemente il pallone a un altro compagno. Obiettivo, ovviamente, fare più mete degli avversari.

Il programma indicativo sarà questo:

Ore 8.00 - Ritrovo al campo.

Ore 8.30 - Briefing con le squadre per definire regolamento e comunicare l’organizzazione.

Ore 9.00 - Inizio torneo.

Ore 12.00 - Fine torneo e premiazioni.

Ore 12.30 - Terzo tempo.

Ad ogni partecipante verrà donato un gadget federale e uno del Val Tanaro Rugby. Al termine delle attività ad ogni partecipante verrà offerta una merenda/colazione come “Terzo tempo” riprendendo ciò che avviene normalmente dopo le competizioni rugbistiche: chi ospita, offre all’avversario del cibo creando così un momento di condivisione e di svago.

Tutti i costi saranno sostenuti dal Val Tanaro Rugby. Gli animatori coinvolti saranno i tesserati della Società che interverranno a titolo volontario.

Si ringraziano inoltre gli sponsor che parteciperanno:

GOODFOOD SELF SERVICE che preparerà i panini da distribuire durante il terzo tempo

che preparerà i panini da distribuire durante il terzo tempo SILVIO BESSONE - PURO CIOCCOLATO che offrirà ai partecipanti dolci di cioccolato

che offrirà ai partecipanti dolci di cioccolato SA.NI.CART SNC che coprirà le spese di panini e bevande

che coprirà le spese di panini e bevande TREMMETI che si occuperà della realizzazione di adesivi da regalare ad ogni partecipante



Il progetto “Palla Ovale nel Monregalese” è stato messo in piedi dal Val Tanaro Rugby ASD tra la fine del 2022 e i primi mesi del 2023. Scopo principale è stato quello di avvicinare il più possibile i bambini e ragazzi al gioco, passando attraverso momenti ludici e divertenti con l’obiettivo principale di diffonderne lo spirito fortemente educativo.

Due le modalità di azione proposte: attività nelle scuole Primarie e Secondarie, e attività aperte con interventi nelle Piazze, parchi cittadini, luoghi in cui si ha già una naturale aggregazione.

“Avvalendoci dell’esperienza acquisita negli anni la nostra società è costantemente impegnata nello sviluppo di progetti di conoscenza e divulgazione della pratica rugbystica all’interno delle scuole e nei luoghi aggregativi del territorio. Si tratta sia di un format dedicato alle scuole Primarie che per quelle Secondarie che porta all’interno dei programmi di Educazione Motoria ed Educazione Fisica un percorso dedicato al Rugby ma anche un programma di avviamento al rugby ad accesso libero o strutturato”, dichiarano dal Val Tanaro Rugby ASD.