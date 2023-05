Basket Serie D: l'Olimpo Alba festeggia la salvezza

L’Olimpo Basket Alba Italiana Assicurazioni - Agenzia di Alba e Mondovì festeggia la salvezza, l’anno prossimo sarà ancora in Serie D.

Si tratta di un risultato importante perché ottenuto con la volontà di dar spazio ai giovani albesi, con un gruppo per la maggior parte under a trazione 2004-2005 ed infatti impegnato sui due fronti Under 19 Silver e Serie D.

Non è stata un’annata facile, ma la fiducia e lo spazio che è stato dato ai giovani atleti biancorossi ha permesso ai ragazzi di potersi confrontare con un campionato senior, di crescere e di fare preziosa esperienza che sarà utile nei prossimi anni. Il gruppo comunque si è dimostrato competitivo anche contro avversarie nettamente più esperte, conquistando 10 vittorie in 26 partite disputate.

A certificare la salvezza è stata la vittoria di Rosta nella gara con Franzin e la sconfitta biancorossa di soli 14 punti con Victoria (dopo la vittoria all’andata di +23) così da determinare la classifica dei playout in questo modo (prime due salve):

1) Rosta 8

2) Olimpo 6

3) Victoria Torino 6

4) Franzin Val Noce 4

La stagione dei ragazzi di coach Violardo, però, non è finita: c’è da giocare la FINALE under 19. Domani (giovedì ore 19:00) c’è l’andata ad Alba contro Acaja Fossano.