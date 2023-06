Francia più vicina: oltre all'Agnello domani riapre anche il Colle della Lombarda

Giovedì 1° giugno la Provincia ha previsto per le ore 12 la riapertura totale della strada provinciale 255 che porta al colle della Lombarda in alta valle Stura, ritardata dalle condizioni meteo ma anche dal cantiere per i lavori di messa in sicurezza delle pareti con il disgaggio delle rocce e la posa delle reti metalliche che si poteva portare avanti soltanto a strada chiusa.

Alcuni tratti della strada provinciale, coinvolti dagli interventi, saranno percorribili a senso unico alternato gestito da semaforo dal km 2,600 al km 2,780 e dal km 12,600 al km 12,720 dalle ore 8,30 alle 18 partire dal 1° giugno fino a termine dei lavori. La viabilità normale viene ripristinata nelle ore notturne, sabato e festivi.

Oltre ai lavori di disgaggio si stanno concludendo quelli per la posa delle barriere di sicurezza stradale in acciaio, realizzate nell’ambito del progetto transfrontaliero Alcotra. Per tutta la strada provinciale resta il limite di velocità a 30 km orari e il divieto di transito ai veicoli con lunghezza superiore a 10 metri.

Come scritto in altro pezzo, domani alle 12 apre completamente al transito anche la strada provinciale del colle dell’Agnello dopo l’accordo fra le autorità italiane e quelle francesi del Queyras. L’apertura è stata rinviata più volte per maltempo e per il rischio di valanghe sul versante italiano. Il colle dell’Agnello, il più alto valico transfrontaliero delle Alpi a 2.744 metri, ha molta rilevanza a livello turistico, economico e commerciale non solo per la valle Varaita, ma per tutto il territorio provinciale.

Apertura sempre giovedì 1° giugno dalle ore 8 anche per la strada provinciale 259 Robilante-Roccavione anch’essa coinvolta da un cantiere per la rimozione di una frana. Il tratto stradale chiuso era quello dal km 1 al km 2 a causa di un distacco di materiale che ha interessato parte della careggiata stradale dovuto alle intense piogge. La carreggiata è stata liberata dai detriti e di conseguenza è stata revocata la sospensione del transito.

Infine, dal 1° giungo (ore 15) riapertura del tratto della strada provinciale 285 di Pradeboni nel comune di Peveragno dove si è lavorato per la rimozione di una frana e la risistemazione della carreggiata.