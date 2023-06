Volley play-off B1/F: Volta Mantovana e Vtb Bologna promosse in serie A2; La Lpm Bam Mondovì attende di conoscere il nome di altre tre “matricole”

Nel volley femminile arrivano le prime promozioni in serie A2! Nei play-off di B1 femminile, questa sera si sono disputate le gare di ritorno delle finalissime per il salto nella seconda serie Nazionale. In virtù dei risultati odierni, per due formazioni è già tempo di far festa e stappare lo spumante tenuto in fresco.

Bissando il successo ottenuto in gara-1, infatti, hanno già staccato il biglietto per la serie A2 il Vtb Bologna e la Nardi Volta Mantovana dell'ex pumina Laura Pasquino. Sarà invece gara-3 a decidere l’esito del confronto tra Savis Volpiano e Altafratte, così come quello tra Narconon Melendugno e Altino e quello tra Costa Volpino e Parella Torino. Nel week-end, dunque, si conosceranno i nomi delle ultime tre promosse.

A quel punto il quadro delle squadri aventi diritto a iscriversi alla prossima serie A2 sarà definito e la Lpm Bam Mondovì potrà conoscere tutte le potenziali avversarie nella prossima stagione. Ecco il tabellone dei play-off com i risultati di gara-1 e gara-2: