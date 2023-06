Distretto Diffuso del Commercio Alba-Bra: pubblicato il bando per i contributi alle imprese

Il bando per i contributi alle imprese nel territorio del Distretto Diffuso del Commercio Alba-Bra è stato pubblicato dal Comune capofila di Alba.

Il bando regola l’ammissione al contributo per spese inerenti l’ammodernamento e il miglioramento dell’esteriorità delle attività commerciali, attraverso interventi sulle vetrine, sugli infissi, sulle tende (anche per gli operatori su area pubblica), sulla pavimentazione e sull’illuminazione esterna, sulle fioriere e sugli arredi esterni, sull’allestimento dei dehors, sull’installazione di sistemi di videosorveglianza e per l’implementazione digitale.

Esclusivamente per nuove attività e/o apertura di nuove unità locali, il contributo può essere richiesto per acquisto di macchinari, attrezzature, apparecchiature (anche informatiche). Il bando attribuisce incrementi di punteggio a imprenditori giovani e alle donne, oltre che alle attività operanti nei piccoli comuni scarsamente dotati di negozi, alle imprese che prevedono investimenti che superano la cifra massima indicata e per interventi finalizzati alla rimozione di barriere architettoniche.

Il contributo a fondo perduto, per un totale complessivo di risorse stanziate di Euro 250.000, è concesso agli aventi diritto in graduatoria, in misura pari al 50% massimo della spesa sostenuta, per interventi realizzati a partire dalla data di pubblicazione del bando e conclusi entro il 31 dicembre 2023.

La domanda, il cui modulo è reperibile sul siti web dei Comuni di Alba e di Bra insieme a tutte le informazioni necessarie, dovrà essere presentata entro le ore 12.00 del 30 giugno 2023 al Comune di Alba a mezzo PEC (comune.alba@cert.legalmail.it). Le attività interessate possono rivolgersi all'Associazione Commercianti Albesi e all'Ascom Bra per avvalersi del servizio di istruzione della pratica.

"L’approvazione del bando è frutto di un’intensa attività finalizzata a veicolare risorse concrete alle imprese - dichiara Marco Scuderi, Manager del Distretto insieme al collega Enzo Basso – dopo l’importante lavoro di coordinamento messo in atto con la consegna degli 81 portabici ai Comuni del Distretto. Un ringraziamento particolare all’Assessore al Commercio della Città di Alba Lorenzo Barbero e agli uffici comunali per l’impegno profuso nell’espletamento delle pratiche. La programmazione degli incontri informativi nei Comuni sarà propedeutica alla presentazione del bando e dei percorsi formativi e innovativi proposti dal Distretto Diffuso del Commercio Alba-Bra".

La sinergia tra Associazione Commercianti Albesi e Ascom Bra – affermano i rispettivi direttori Fabrizio Pace e Luigi Barbero -, realizzata insieme agli altri partner stabili, la Città di Alba e la Città di Bra, ha iniziato a produrre effetti positivi e tangibili. La programmazione condivisa e coordinata della progettualità a favore del commercio di prossimità nell'ambito del Distretto è certamente un modo efficace per indirizzare le iniziative e le risorse a favore del comparto, per il quale auspichiamo dalla Regione ulteriori impegni finanziari nell'ottica della continuità operativa dei Distretti".

"È obiettivo comune poter contare, nel territorio, su città e paesi dotati di un vivace settore commerciale – affermano i sindaci di Alba Carlo Bo e di Bra Gianni Fogliato –. Il commercio di prossimità costituisce un riferimento per l'intera collettività ed uno dei fattori che determinano il senso di comunità, soprattutto nei centri più piccoli, oltre ad un indiscutibile valore urbanistico di preservazione e miglioramento dei centri commerciali naturali".