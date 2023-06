Festival dell'Economia, Cirio: "Il Piemonte corre ed è pronto a partire con i fondi europei"

Fondi europei e Pnrr, il Piemonte è pronto a fare la sua parte. Garantisce il governatore Alberto Cirio, all'inaugurazione del Festival dell'economia.



"Stiamo lavorando bene col governo e siamo considerati virtuosi dal ministro Fitto. Abbiamo sempre speso bene le risorse europee e questo ci permette di partire il prima possibile. Siamo già pronti a partire per esempio con i fondi Fesr".



E aggiunge: "Siamo puntuali nel rendicontare le spese dei fondi europei e il tema del Pnrr è serio, su questo fronte: dobbiamo porci il problema di spenderli e trovare le soluzioni per farlo bene".



Su un economia piemontese che galoppa, commenta: "Sento entusiasmo e positività nella gente, sull'andamento dell'economia. E per la prima volta il Piemonte viaggia meglio dell'Italia. Abbiamo invertito la tendenza e questo incide positivamente anche sulle assunzioni. Avremo circa 2300 unità in più a luglio, rispetto all'anno passato. Bisogna infondere fiducia nel Piemonte".