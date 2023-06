“Il balletto della scuola alla Polveriera: inopportuno e controproducente per la città”

Il nuovo "Baruffi" sorgerà alla Polveriera, vicino alla palestra scolastica di recente costruzione. Questa l'ultimo aggiornamento che riguarda l'edilizia scolastica a Mondovì, come riportavamo ieri (leggi qui).

Sull'argomento interviene il centrodestra monregalese con una nota che pubblichiamo di seguito.

Dobbiamo fare i nostri più vivi complimenti all'Amministrazione provinciale e all'Amministrazione comunale di Mondovì. I cui vertici, lo ricordiamo, combaciano, nella persona di Luca Robaldo. È recente notizia giornalistica – supportata da una delibera della Provincia di Cuneo – che il nuovo edificio scolastico che si intende realizzare in via Polveriera non ospiterà i Licei – mission originaria per cui si da corso al progetto, per venire incontro ad una esigenza di lunga data da parte dell'istituzione scolastica – ma il “Baruffi”, la cui attuale sede sarà demolita e non più ricostruita come da intese iniziali.