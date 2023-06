Importante riconoscimento domani a Cuneo per una donna del Roero

Giovanna Margiaria in uno scatto di Bruno Murialdo

In occasione del 77° anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana, si terrà a Cuneo, domani 2 giugno, la consegna delle Onorificenze di “Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana” con pubblica cerimonia in Piazza Galimberti alle ore 10.30.

Fra le premiate anche la roerina Giovanna Margiaria, una vita e un curriculum di assoluta protagonista nelle vicende della nostra provincia.

Nata a Monticello d’Alba, diplomata insegnante magistrale, laureata presso la scuola Ortofrenica di Torino, Giovanna ha svolto numerosi incarichi e ruoli nel mondo della scuola e dell’Unità Sanitaria Locale di Alba durante gli anni ’70 -’80, per diventare consigliere e vicesindaco del suo paese nei successivi decenni. Collaboratrice della segreteria politica dell’on. Francesco Sobrero e del senatore Tomaso Zanoletti, dal 1987 al 1993 è stata la segretaria personale dell’onorevole Giovanni Goria, nel periodo in cui Goria fu presidente del Consiglio, ministro del Tesoro, delle Finanze, dell’Agricoltura e Parlamentare europeo.

Per 15 anni ha svolto l’attività di segretaria personale dell’onorevole Guido Crosetto oggi Ministro della Difesa, ricoprendo altresì il ruolo di consigliere della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

È tra i fondatori e già presidente del Rotary Club Canale Roero, volontaria del Cottolengo presso la Piccola Casa della Divina Provvidenza di Alba, e fa parte dell’Ordine dei Cavalieri di San Michele del Roero, nonché socia della “Famija Albeisa” e da sempre nell’Azione Cattolica della Diocesi di Alba.

Con emozione ci ha confidato: "Sono molto contenta perché è una Onorificenza molto importante, che assolutamente non mi aspettavo. Questo premio mi riempie il cuore di gioia. Ringrazio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Prefetto di Cuneo per questo prestigioso conferimento, che giunge al termine di una lunga vita di lavoro, dedicata, anche in parte, al prossimo. Questo bellissimo regalo, che riceverò, lo dedico a mio caro marito Roberto, che era molto fiero dei miei successi".

Coniugata dal 1982 con il professore enotecnico albese Roberto Macaluso, è vedova dal 2007.

Attivissima e di grande vitalità ha recentemente accompagnato il vescovo di Alba Monsignor Marco Brunetti alla Pontificia Università Lateranense di Roma, in occasione di un evento dedicato a Monsignor Piero Rossano, sacerdote e teologo vezzese.

Un'Onorificenza meritata dunque, da una donna che ha vissuto intensamente e che ancora dedica il suo impegno quotidiano per la società, per il prossimo e per il suo territorio.