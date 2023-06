La Costituzione per i neodiciottenni di Cherasco: domani in piazza Möckmhül

Venerdì 2 giugno, festa della Repubblica, i ragazzi cheraschesi della leva del 2005, cioè neo diciottenni, sono stati invitati, alle ore 11.00 in Piazza Möckmhül, dall’Amministrazione: sindaco e assessori omaggeranno i presenti della Costituzione Italiana. Un gesto simbolico che vuole significare l'importante passaggio all'età adulta e alla responsabilità, non solo delle proprie azioni, ma anche nei confronti della comunità.

"L’omaggio che anche quest’anno facciamo ai ragazzi che sono appena entrati nella maggiore età – spiega l’assessore alle Politiche Giovanili, Elisa Bottero – riteniamo sia particolarmente significativo e abbiamo scelto quindi una data simbolo per il nostro Paese. Compiere 18 anni ed entrare così nella maggiore età è un tassello importante nella vita di ogni giovane. La Costituzione, che ci arriva dal sacrificio dei nostri padri, dei nostri nonni, è il pilastro della convivenza civile e noi vogliamo diventi anche stimolo per una cittadinanza attiva. La maggior parte dei giovani cheraschesi sono già impegnati in vari settori dell’associazionismo e quindi partecipano già attivamente alla vita comunitaria. Ci piacerebbe continuassero su questa strada, con sempre maggiore convinzione, mettendo idee, progetti, stimoli a favore della comunità. Invitiamo perciò tutti i neodiciottenni a partecipare a questo momento che è dedicato a loro".

All'incontro sarà presente come sempre una delegazione della locale sezione Avis che spiegherà ai ragazzi il valore del dono del sangue e come funziona la donazione Avis.