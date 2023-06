Fossano, auto si ribalta e trancia tubatura del gas. Illesa la conducente

E’ ancora in corso l’intervento di messa in sicurezza di una conduttura del gas risultata danneggiata dall’uscita di strada e successivo ribaltamento di un’automobile – una Opel Corsa – verificatisi poco prima delle 17 di oggi, giovedì 1° giugno, in via Latirolo a Fossano, sulla strada che conduce in frazione Cussanio, nei pressi dei magazzini ex Aimeri.



Alla guida dell’utilitaria una donna, che nell’incidente è rimasta fortunatamente illesa, nonostante per liberarla dall’abitacolo dell’auto ribaltata sia stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.



La donna è stata quindi soccorsa da un équipe del servizio di emergenza 118. Sul posto, insieme ai Vigili del Fuoco, è tuttora presente la Polizia Locale fossanese per i rilievi del caso di un sinistro che non ha coinvolto altri mezzi.