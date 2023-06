Fuori strada con la motocicletta a Costigliole Saluzzo: gravemente ferito un 57enne

Un motociclista di 57 anni, G.I., residente nel saluzzese è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto stasera (giovedì 1 giugno) intorno alle 20.30 in via Savigliano a Costigliole Saluzzo.

L'uomo ha perso il controllo della sua motocicletta finendo fuori strada.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi: è intervenuto l'elisoccorso del 118, con il personale sanitario che ha prestato le prime cure al 57enne.

L'uomo è stato successivamente elitrasportato in gravi condizioni (codice rosso) all'ospedale CTO di Torino