Apre la piscina di Villa Kimera: un’estate all'insegna del relax e del divertimento!

Villa Kimera, una location meravigliosa a due passi da Cuneo (Frazione Ronchi), si prepara ad accogliere i suoi ospiti, con l’apertura, dal 10 giugno, della sua splendida Piscina. Questo magnifico spazio di svago e relax è pronto a diventare il luogo ideale per trascorrere giornate indimenticabili all'aria aperta.

A partire da sabato 10 giugno, la piscina sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle ore 10:00 alle 17:30. Sarà possibile fare il bagno, prendere il sole su comodi divanetti e rinfrescarsi nella splendida piscina. Il lounge bar sarà a disposizione degli ospiti per servire ottimi piatti, caffetteria e raffinati drink. La prenotazione è obbligatoria e si effettua comodamente sul sito www.villakimera.com/piscina

La Piscina Villa Kimera è l'ideale per trascorrere piacevoli momenti di relax con la famiglia o gli amici. L'ampio parco verde circostante e la villa come sfondo, offrono l'opportunità di godersi un ambiente unico, raffinato ed immergersi in uno luogo fuori dal tempo.

Ma le sorprese non finiscono qui! Durante tutta l'estate, ogni venerdì e domenica sera, sarà possibile godersi aperitivi a bordo piscina, a partire dalle 18:30, accompagnati da serate all'insegna della buona musica. Un'occasione imperdibile per trascorrere momenti piacevoli in compagnia di amici o per rilassarsi dopo una lunga giornata di lavoro.

Non perdete l'occasione di vivere un'estate indimenticabile a Villa Kimera. Un'oasi di pace e divertimento che vi regalerà momenti di relax e allegria. Preparatevi ad immergervi in un ambiente incantevole e a creare ricordi preziosi.

Vi aspettiamo per trascorrere insieme l'estate più emozionante di sempre!

Per informazioni o prenotazioni https://www.villakimera.com/piscina o chiama il numero +39 388 8989406

