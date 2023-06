La Formaggeria shop de La Fisséllo Doc riprende l’orario estivo

È trascorso un anno dall’apertura del punto vendita del Caseificio La Fisséllo Doc, già punto di riferimento per gli amanti di formaggi e latticini di alta qualità, e il successo di clienti ha confermato la scelta vincente di Edoardo e Gabriele, i giovani e intraprendenti titolari.

La ricca produzione, tutta di altissima qualità, propone anche in negozio formaggi caprini e bovini, di varie stagionature, con punte di eccellenza negli erborinati che ogni anno si presentano unici per le loro diverse sfumature stagionali. E poi mozzarelle, bocconcini, tome fresche, tomini, burro, yogurt. Tutto sempre realizzato secondo le ricette antiche, usando il latte crudo di mungitura, non trattato termicamente: questo metodo permette di garantire una produzione artigianale rispettosa della tradizione locale e fedele alle più genuine ricette del territori.

Da domenica 4 giugno si riparte quindi con l’orario estivo, con apertura, oltre alla mattina della domenica dalle 8.30 alle 12,30, anche nel pomeriggio dalle 15,30 alle 19. Durante la settimana gli orari restano invariati.

Lo shop La Formaggeria si trova nell'area artigianale di Villar San Costanzo, in Via I Maggio 33, proprio sulla Provinciale che da Busca va per Dronero, ed è quindi facilmente accessibile in ogni stagione. Chi si dirige in Valle Maira per le prime escursioni della stagione può agevolmente fermarsi alla Formaggeria per una bella sosta di gusto e genuinità, e scegliere fra i deliziosi e naturali prodotti tradizionali del Caseificio, oppure gustare le ultime novità: il gelato freschissimo, erogato direttamente in cono o coppetta, prodotto con il latte dalle bestie allevate in fattoria, oppure lo yogurt gelato, o semplicemente lo yogurt alla frutta, sempre e solo di stagione.

Nel primo weekend di giugno, potrete trovare La Fissello Doc anche alla Fiera degli Acciugai di Dronero.

La Formaggeria osserva il seguente orario: Lunedì chiusura - dal Martedì alla Domenica: 8,30-12,30 / 15,30-19,00

LA FORMAGGERIA dell’azienda agricola La Fissello Doc - Via I Maggio 33 - Villar San Costanzo - www.caseificiolafissello.it