Lannutti sottoscrive "shelf facility" fino a 100 milioni di dollari con Pricoa Private Capital

Lannutti Spa, azienda leader specializzata nel settore trasporti, spedizioni e logistica integrata, con alta specializzazione nel settore del vetro, ha perfezionato col supporto di UniCredit l’accordo per un programma Shelf Facility fino a 100 milioni di dollari statunitensi, collocando un iniziale prestito obbligazionario non convertibile per un controvalore pari a 10 milioni di euro, interamente sottoscritto da Pricoa Private Capital, società del gruppo statunitense Prudential Financial Inc, società quotata al Nyse.

Questo contratto “Shelf Facility” offre a Lannutti massima flessibilità coerente con il proprio percorso di crescita attesa, grazie alla possibilità di richiedere a Pricoa Private Capital nell’arco dei prossimi tre anni obbligazioni fino a un ammontare complessivo pari a 100 milioni di dollari.

Le prime obbligazioni, facenti parte di questo programma, sono sono state emesse in un'unica tranche e hanno una durata di 7 anni, con 3 anni di pre-ammortamento.

"La transazione – si legge in una nota congiunta diffusa da UniCredit e Lannutti – sottolinea come il percorso di crescita intrapreso da Lannutti, perfetto esempio virtuoso di multinazionale italiana leader nel propriomercato, le abbia permesso di accedere al mercato dei capitali attirando l’attenzione di primari investitori assicurativi, pronti a sostenere nel lungo termine gli ambiziosi piani di crescita per linee interne e linee esterne previsti dal Gruppo. L’operazione rappresenta infatti un passo fondamentale per Lannutti verso la diversificazione delle fonti di finanziamento e un miglioramento del profilo di indebitamento, aumentando sensibilmente la propria flessibilità finanziaria e allungando la durata media del debito".

“Il perfezionamento di questa operazione consente a Lannutti di dotarsi di nuove risorse a supporto dell’ambizioso percorso di crescita che si intende perseguire, basato su una strategia fortemente orientata sia allo sviluppo interno che esterno” ha dichiarato Valter Lannutti, ceo di Lannutti Spa. “La strategia di crescita organica, fondata su una costante attenzione alle richieste dei nostri clienti, è accompagnata da iniziative di sviluppo esterne, che mirano ad accelerare l’espansione verso nuovi mercati, a integrare expertise e nuovi servizi competitivi, al fine di soddisfare le necessità del mercato e dei clienti stessi”.

“Il percorso di crescita intrapreso e previsto per i prossimi anni – aggiunge Franco Ghiglione, direttore generale del Gruppo - consente a Lannutti di qualificarsi come partner preferenziale e leader nel settore logistico e dei trasporti nel panorama italiano ed europeo, sia nel glass sia negli altri settori merceologici in cui operiamo. In questo senso la collaborazione strategica con Pricoa Private Capital rappresenta un fondamentale building block della nostra strategia di crescita”.

Joshua Shipley, MD Pricoa Private Capital, ha commentato: “Siamo molto orgogliosi di iniziare questa importante relazione di lungo termine con un gruppo come Lannutti. Siamo infatti fiduciosi di poter supportare finanziariamente le esigenze di crescita di questo Gruppo, che abbiamo apprezzato per il posizionamento di mercato e per il livello di servizio offerto ai propri clienti”.