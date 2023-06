A Cuneo arriva la 'Schools Cup 2023': ecco come cambia la viabilità

Lunedì 5 giugno si svolgerà in Piazza Galimberti la “Schools Cup 2023”, un progetto di avvicinamento al minibasket e di educazione alla salute per gli alunni delle scuole primarie del Comune di Cuneo che prevede l’allestimento sul sagrato di 30 campi da mini basket.



Per permettere lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, saranno vigenti le seguenti modifiche alla circolazione ed alla sosta:

- Divieto di sosta veicolare:

a) Piazza Galimberti anello interno ed esterno lato Stura -dalle ore 07:00 di lunedì 5 giugno sino a cessate esigenze, previsto entro le ore 13:00 del medesimo giorno, esclusi i veicoli autorizzati dal Comune in possesso di pass, veicoli autorizzati dal Comando P.M., mezzi utilizzati dal piano di sicurezza;



In loco sarà vigente la rimozione forzata.



- Divieto di transito:

a) Piazza Galimberti anello stradale lato stura dalle ore 07:00 di lunedì 5 giugno 2023 sino a cessata manifestazione prevista intorno alle ore 13:00 esclusi i veicoli autorizzati dal Comando di Polizia Locale, veicoli dell’organizzazione, disabili partecipanti alla manifestazione, titolari o fruitori di autorimesse o posti auto ad esclusivo uso ubicati con ingresso dalla piazza