A Brossasco e Melle con due itinerari della Delegazione Fai Saluzzo

La Delegazione FAI Saluzzo con il Gruppo Giovani, sabato 3 giugno porta alla scoperta di storia, economia e natura della bassa Val Varaita. Lo fa attraverso la proposta di due distinti itinerari: a Brossasco e Melle, con visite guidate a cura dei volontari FAI.

Itinerario Brossasco

A Brossasco, si visiterà la parrocchiale di Sant’Andrea, tra le cui particolarità si cita il portale in stile gotico flamboyant, datato 1495, un capolavoro unico in provincia di Cuneo e all’interno della chiesa, la fonte battesimale molto elaborata, firmata dagli Zabreri.

Si proseguirà nella cappella alla base del campanile dove sono visibili tracce di affreschi precedenti il restauro, in cui si snodano tondi con le figure delle Sibille e i cartigli del loro nome e vaticinio. Si arriverà quindi alla cappella di San Sebastiano, attraverso il ricetto con le sue architetture medievali. L’itinerario si concluderà a San Rocco, piccola cappella risalente alla metà del ‘400 che conserva splendidi affreschi sulla leggenda del Santo, databili intorno al 1530.

Orari: mattino: 9.30 – 10.30 – 11.30. Pomeriggio: ogni 30 minuti, dalle 14.30 alle 17 (ultima visita). Contributo minimo volontario 5 euro.

Per chi desidera approfondire la conoscenza dell’artigianato locale, il Museo del Legno di Brossasco sarà aperto tutta la giornata.

Itinerario a Melle

Il secondo itinerario porta a Melle con l’appuntamento all’ingresso della Valverbe. Oggetto della visita sarà infatti l’azienda “fiore all’occhiello” della valle Varaita, creata a Bellino nel 1985, diventata oggi un’importante realtà nazionale nella coltivazione e trasformazione delle erbe officinali per la produzione di tisane, che verranno degustate e di cosmetici bio.

Contributo minimo volontario: 5 euro (quota Valverbe + quota FAI) Il "castagno monumentale" di Melle.

Per chi lo desidera, verranno date indicazioni per raggiungere in mezz’ora di camminata il “castagno monumentale” di Melle, splendido esemplare di 350 anni (30 metri di altezza e quasi 10 di circonferenza).

