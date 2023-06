Dronero, al museo Mallè s'inaugura la mostra "Il salto dell'acciuga e altre storie"

Al Museo Mallé si inaugura sabato 3 giugno alle ore 17:30 la mostra Il salto dell'acciuga e altre storie". Acqueforti di Xavier de Maistre a cura di Ivana Mulatero.

Xavier de Maistre vive e lavora in una grande casa del ‘700, a Borgo Cornalese di Villastellone, vicino a Torino, un lembo recintato di storia e natura che racchiude la magione di famiglia dove si depositano le tracce degli avi illustri. Da Xavier de Maistre celebre autore del Voyage autour de ma chambre (1794) e anche pittore e fine acquarellista, al fratello di questi, Joseph, scrittore savoiardo e ambasciatore del Re di Sardegna.

Allievo di Mario Calandri all’Accademia Albertina, ha sempre prediletto la tecnica dell’incisione calcografica che ha scelto per rappresentare il mondo che lo circonda da vicino e il ricordo lontano, ancestrale, di ciò che sicuramente quel mondo era tanti, tanti anni fa. Una conoscenza che sa evadere i tecnicismi di maniera e si accompagna ad “un uso di mondo” che gli deriva non solo dal lignaggio ma dall’attività di pubblicitario per la Fiat e di fotografo e organizzatore di viaggi avventurosi in diverse parti del pianeta (negli anni settanta del ‘900), tra cui il luogo dei sogni d’infanzia, l’impenetrabile Amazzonia della tribù Yanomami.

L’incontro con l’uomo nella vera essenza antropologica d’istinto e sapienza cambia il suo destino che lo porta a sentire il richiamo di casa, di queste case, questi boschi e degli esseri che li abitano, che sono valori in pericolo. Xavier de Maistre, a modo suo, ne diventa il conservatore affascinato ma inquieto.

La mostra nasce con la volontà di valorizzare il percorso espressivo realizzato da Xavier de Maistre nel corso dell'intera sua carriera, dalle incisioni ad acquaforte alle illustrazioni per i volumi degli scrittori, dagli strumenti del calcografo contestualizzati nell'atelier dell'incisore a un video documentario in cui è protagonista l'artista in veste di maestro che illustra la tecnica dell'incisione per ottenere una stampa d'arte.

La mostra presenta quasi un'ottantina di opere attraverso un percorso che si sviluppa in quattro sale e che ripercorre i tre principali cicli tematici: le dimore storiche, gli alberi e gli animali.

Accanto alla mostra, si presenta la cartella di grafica d’autore Figure d’acciughe 2023. L’acciuga quasi al verde, acquaforte e acquatinta di Xavier de Maistre, che fa parte della rassegna nata nel 2017 con l’intento di valorizzare il linguaggio della calcografia e dell’incisione contemporanea in coerenza con le sezioni di disegno e stampe del Museo Mallé e in dialogo creativo con le tradizioni del territorio e con la Fiera degli Acciugai della Valle Maira 2023.

Nella storia della rassegna si annoverano le cartelle di grafica d’autore espressamente ideate per l’occasione e incise da Mario Gosso (2017), Guido Navaretti (2018), Elena Monaco (2019), Gianfranco Schialvino (2022) Gianni Verna (2022) e da Xavier de Maistre (2023). Di ognuna, in tiratura limitata e stampata a mano con torchio a stella, il Museo Mallé conserva gli esemplari che vanno a incrementare il patrimonio d’arte della comunità.