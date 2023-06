Torna anche in Granda Movie Tellers: la carovana del cinema fa tappa a Barge, Cuneo e Centallo

Riparte la carovana cinematografica di Movie Tellers – La carovana del cinema, rassegna ideata e realizzata dall’Associazione Piemonte Movie che mette in relazione le sale cinematografiche locali e il pubblico con film legati al territorio. Sin dalla prima edizione Movie Tellers ha portato nella sua rete di cinema sparsi in Piemonte un mix di film e intrattenimento di qualità, per valorizzare e riscoprire l’esperienza condivisa della sala cinematografica, oggi più che mai preziosa.

Le prime 3 date in Granda per la rassegna MOVIE TELLERS - La carovana del cinema saranno martedì 6 giugno a Barge al Comunale, mercoledì 7 giugno a Cuneo al Lanteri e giovedì 8 a Busca al Lux.



La rassegna porta nella sua rete di cinema in tutto il Piemonte un mix di film e intrattenimento di qualità: 13 titoli - 4 lungometraggi, 4 documentari, 4 cortometraggi e 1 proiezione speciale - arriveranno in 21 città delle 8 province regionali, per un mese di eventi con 28 appuntamenti, di cui 9 in provincia Granda. Le prossime tappe nel cuneese saranno Saluzzo (12 giugno - Cinema Teatro Magda Olivero), Ceva (15 giugno . Sala Borsi), Ormea (23 giugno - Nuovo Cinema), Dogliani (26 giugno - Cinema Multilanghe), Bra (27 giugno - Cinema Vittoria) e nuovamente Cuneo (29 giugno - Cinema Monviso).

Si conferma il format apprezzato dal pubblico nelle scorse 3 edizioni: ogni appuntamento inizia alle 18.00 con un corto e un documentario, alle 20.00 degustazione in collaborazione con Slow Food e alle 20.45 proiezione speciale del doc breve La fabbrica del Villaggio, nato dalle voci di cittadini e operai della Riv-SKF di Villar Perosa, seguita da un lungometraggio. Un'immersione nel mondo cinema legato al Piemonte con 4 titoli e un momento conviviale, il tutto a un biglietto d’ingresso volutamente accessibile di 8€ (ridotto 5€). Martedì 6 giugno al Comunale di BARGE in cartellone Cincheciò cortometraggio girato in Val Pellice da Giacomo Bolzani seguito dal documentario Umberto Eco - La biblioteca del mondo di Davide Ferrario. La pausa con le eccellenze enogastronomiche locali proposte da Slow Food sarà seguita da La fabbrica del Villaggio di Paolo Casalis, Alessandro Gaido e Stefano Scarafia e dal lungometraggio Il giorno più bello di Andrea Zalone, regista torinese noto al grande pubblico come "spalla" di Maurizio Crozza.

Mercoledì 7 giugno a Cuneo al Lanteri apre il cortometraggio Angel Incio presenta Nuestro Senor di Jacopo Ficulle (vincitore del Premio Doc Short - Cinemaitaliano.info al 22° Glocal Film Festival), seguito dal documentario Il ciliegio di Rinaldo dove un anziano contadino difende il luogo dove ha sempre vissuto - il Monferrato - e mantiene la sua posizione anche di fronte alla malattia. Il film si è guadagnato il Premio Miglior Documentario del 22° Glocal Film Festival. Dopo gli assaggi delle eccellenze territoriali a cura di Slow Food si torna in sala con La fabbrica del Villaggio a cura di Paolo Casalis, Alessandro Gaido e Stefano Scarafia e l’ultimo film di Umberto Spinazzola, regista torinese da sempre alla guida di Master Chef Italia, Non morirò di fame, film girato a Torino e interpretato da Michele Di Mauro. Giovedì 8 al Lux di Busca il pomeriggio si apre con Estate in città di Lorenzo Radin e Samuele Zucchet cortometraggio girato nel quartiere Vallette di Torino, nato in seno al progetto Piemonte Factory dove nel 2021 si è aggiudicato il Premio Piemonte Factory Miglior Cortometraggio. A seguire Se fate i bravi di Daniele Gaglianone e Stefano Collizzolli, sui fatti del G8 di Genova del 2001. Dopo gli assaggi delle eccellenze territoriali proposte da Slow Food si torna in sala con La fabbrica del Villaggio a cura di Paolo Casalis, Alessandro Gaido e Stefano Scarafia e il lungometraggio Il capofamiglia di Omar El Zohairy, film che prima di approdare alla Semaine de la Critique di Cannes 2021, dove ha vinto il premio principale, ha beneficiato di due anni di sviluppo guidato dal TorinoFilmLab.