Ritmica, splende la Ginnastica Mondovì con le fasce oro nel regionale del gymgiocando

Una delle più belle manifestazioni dell'anno indetta dalla Federazione Ginnastica d'Italia sono sicuramente i Regionali di Gymgiocando perchè dedicati alle categorie Giovanissime e Giovani (dai 4 agli 8 anni). L'organizzazione è stata affidata alla Società Ginnastica Mondovì come già lo scorso anno ed ha riempito le tribune del Palazzetto di Villanova.

Dopo la sfilata iniziale ben 66 ginnaste suddivise in 13 squadre tutte preparatissime tra cui Oxalis di Torino, Libertas Saluzzo, Ginnastica Nizza, Ginnastica Alba e naturalmente la Ginnastica Mondovì si sono impegnate nelle due prove del programma previsto: un percorso cronometrato con le difficoltà della Ginnastica Artistica e Ritmica ed un collettivo a corpo libero con accompagnamento musicale.

La prima a scendere in campo è stata la squadra monregalese dei "Mini"tutta di 5 anni composta da Isabella Gallio, Ilizia Marini e per la prima volta da due maschietti Arturo Barberis e Stefano Forlani che ha riscosso moltissimi applausi e ha ottenuto la Fascia Oro. Poi si è esibita la squadra "Stelle"con Greta Cusumano, Alessia Danna, Alice Estivo, Emma Lo Chiano, Alice Saracco e Aries Steri, categoria Giovanissimi, al loro primo anno di attività che si sono dimostrate delle autentiche promesse meritandosi la coppa della Fascia Oro tanto attesa. Nella seconda parte è scesa in campo nella categoria Giovani la squadra "Villanova Mondovì" formata da Vittoria Barale, Chiara Bertolino, Vittoria Dho, Agnese Giuggia, Anna Pianetta e Caterina Zecchino, tutte new entry, che hanno affrontato le due prove con la determinazione richiesta conquistando la Fascia Oro.

Poi in pedana un'altro bel team quello della "Luna" quasi tutto composto da ginnaste alla prima esperienza Aurora Cekrezi, Viola Forlani, Martina Garvetto, Aurora Gila, Sofia Imparato e Aurora Onisei, che hanno eseguito al meglio entrambe le prove ottenendo la prima coppa della Fascia Argento. Per ultima si è esibita la squadra monregalese "Lollipop" con Margherita Boetti, Caterina Bongiovanni, Emily Clara Dantona, Adele Ominelli, Martina Piria e Azzurra Viglino dove le prime 4 ginnaste avevano già partecipato ai Nazionali di Rimini del 2022 con grande successo e quest'anno con le due nuove compagne hanno ricevuto ampi consensi dalla giuria per la loro precisione ed espressività ottenendo la coppa della Fascia Oro tanto desiderata. Al termine tra festosi palloncini colorati è stata effettuata la premiazione dal Vicesindaco Michele Pianetta con medaglie e gadget per tutti. Molto soddisfatta per i brillanti risultati ottenuti la Tecnica Silvia Ghibaudo guiderà tutte le bimbe della cetegoria Giovani ai Nazionali di Rimini che si svolgeranno quest'estate.