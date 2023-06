Dopo le dimissioni di Mauro Gasco, in consiglio a Mondovì entra Carluccio Cattaneo

Dopo le dimissioni del consigliere comunale Mauro Gasco (leggi qui), tra i banchi dell'assemblea comunale, riunitasi ieri sera, in seduta straordinaria e itinerante presso le scuole di Sant'Anna Avagnina, è entrato Carluccio Cattaneo, espressione della Lega.

"Prendo il posto di Mauro Gasco, - ha detto il neo consigliere Cattaneo - che per impegni lavorativi non poteva proseguire e che ringrazio a nome della Lega Mondovì. Da pensionato vivo molto la città e ho notato che ci sono piccole cosa da migliorare: abbandono rifiuti, deiezioni canine e panhcine rotte. Tutti piccoli problemi piccoli ma che causano degrado, causato dalle nuove generazioni poco educate".

"A nome della Giunta - ha commentato il sindaco Luca Robaldo - dò il benvenuto al neo consigliere che come ha già dimostrato potrà dare consigli utili, ma credo che ci siano 'scapestrati' in tutte le generazioni, non solo nei giovani di oggi: ne conosco molti e ci aiutano per il bene della città".