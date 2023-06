Camminare insieme… a Savigliano: due eventi organizzati dall'Asl CN1

Camminare, meglio se in buona compagnia, è il modo più semplice, economico e amico dell’ambiente per preservare a lungo la nostra salute. Non servono particolari abilità, né attrezzature costose, ma si ricavano grandi benefici sia fisici che in buon umore. Prendono così avvio a Savigliano le uscite di cammino che seguono al corso per “accompagnatori di cammino di Comunità”, tenutosi il 5 e 10 maggio scorso (promosso, come le prossime uscite, dalla Medicina Sportiva e dalla Promozione della Salute, in collaborazione con la Medicina Fisica e Riabilitativa).

Il Corso, proposto dall’ASL Cn1 in collaborazione con l’amministrazione comunale, aveva il duplice scopo di sostenere l’avvio e la ripresa di gruppi di cammino spontanei, e al contempo di reperire accompagnatori volontari per i gruppi stessi e per le uscite didattiche delle scuole sul territorio, nell’ambito del progetto di promozione del benessere e di sani stili di vita “BIG: insieme si cresce”.

La prima camminata, aperta ai partecipanti del corso per accompagnatori di comunità, è programmata per giovedì 8 giugno. Il ritrovo sarà alle ore 15,00 all’angolo di Parco Graneris fra viale del Sole e viale Gozzano. La seconda uscita sarà invece martedì 13 giugno, stessa ora, stesso posto. Si raccomandano abbigliamento comodo e calzature adeguate (per informazioni Servizio Promozione della Salute 0171.450608).