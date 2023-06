Savigliano, studenti dell'Arimondi-Eula incontrano la nefrologa del SS. Annunziata Ilaria Serra

Emodialisi, calcolosi e trapianto di rene sono solo alcuni dei tanti temi trattati dalla dottoressa Ilaria Serra, nefrologa presso il SS. Annunziata, con gli studenti delle classi quarte del liceo scientifico e delle scienze applicate di Savigliano.

La lezione, svoltasi nel laboratorio di Chimica dell’istituto, è stata molto apprezzata dagli allievi che hanno avuto l’opportunità di approfondire argomenti trattati nel programma curricolare di Biologia.

La dottoressa ha risposto in maniera esaustiva alle tante curiosità dei ragazzi, sempre particolarmente interessati all’ambito delle patologie.

Al termine della conferenza, la dottoressa Serra ha dissezionato un rene di maiale, molto simile a quello umano, e ha mostrato ai ragazzi le parti anatomiche dalle quali dipende la fisiologia renale.

I liceali non sono nuovi ad esperienze didattiche di questa natura: allo studio teorico del corpo umano, infatti, si affiancano esperienze laboratoriali come la dissezione degli organi studiati in classe quali cuore, cervello, rene e polmoni.

L’istituto, nella figura del Dirigente Scolastico, ringrazia la dottoressa Serra per la disponibilità dimostrata e per il tempo dedicato agli studenti.