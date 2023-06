Il Caffè Letterario di Bra si legge “La musica a modo mio” di Raffaele Montanaro

Un libro che è anche una fiaba. E che “suona” come una melodia. Dopo il successo decretato dalle sette ristampe della sua autobiografia “La musica mi ha salvato”, presentata nel 2019 al Caffè Letterario di Bra, Raffaele Montanaro torna in libreria con “La musica a modo mio”.



Per leggerlo non bisogna avere necessariamente delle basi musicali, conoscere a menadito il solfeggio o qualsiasi altra cosa stiate pensando, sostenendo che non sia un testo che fa per voi. In questo secondo volume, anch’esso edito da LiberFaber, il compositore torinese aggiunge altri capitoli di una storia fatta di note e predicati, dove scampoli di vita vissuta sono la cornice di un quadro che mette al centro il pentagramma, in una chiave di particolare efficacia divulgativa.



L’autore, infatti, sviluppa le fasi dell’approccio all’universo musicale e lo fa “a modo suo”, attraverso pagine di esperienze e scoperte personali che scorrono via tra allegretto e vivace, come le sue composizioni, istintive e ricche di personalità. Con un messaggio: «La musica non va vista come un fine, ma come mezzo a disposizione di tutti, un sentimento che non ha bisogno di intenditori, ma di sensibilità».



I suoi concerti sono stati applauditi in molti teatri, le sue opere interpretate dai migliori talenti in circolazione, frutto di una vocazione che ha saputo scoprire e coltivare, cambiandogli la vita. Per sempre. Di questo e molto altro parla il libro, che soprattutto è una dichiarazione d’amore per la musica di tutti i tempi, di tutti i generi e tutte le lingue: leggera, cinematografica, classica ed operistica.



Forse anche un viaggio nel tempo e nella storia, organizzato attraverso un crescendo di emozioni in cui la parola si spinge dove la musica non può arrivare. E la musica, dal canto suo, la fa da padrona là dove la parola non sa e non può elevarsi. La sua vasta produzione artistica è una testimonianza pratica per tutti gli appassionati del settore a inseguire con coraggio e volontà i sogni e tradurli in realtà con la forza della passione che non conosce limiti.



Intenso, coinvolgente, sorprendente, “La musica a modo mio” è un libro assolutamente da leggere. Perché Raffaele Montanaro in queste righe si è donato molto. E io vi invito a scoprirlo.



Raffaele Montanaro in pillole

Raffaele Montanaro, nato a Torino nel 1946, dove vive, da padre torinese e madre valdostana (Valle d’Ayas), ha iniziato a comporre all’età di quindici anni, dopo la scomparsa prematura dei genitori, trovando nella musica una nuova ragione di vita. Il suo genere spazia dal classico alle colonne sonore. Ha tenuto diversi concerti di musiche proprie in Italia ed all’estero e ultimamente le sue composizioni hanno trovato ottimi interpreti anche stranieri. La sua produzione include brani per pianoforte solo, per violino e pianoforte, flauto e pianoforte, voce e pianoforte e per organo. Insieme al compositore Enrico Correggia, ha pubblicato in forma di intervista “Terra e tempo. Vita e ricordi di un compositore” (L’Artistica Editrice, 2021). Al Caffè Letterario di Bra ha presentato, invece, “La musica mi ha salvato”. I libri di Raffaele Montanaro si possono ordinare su Amazon Italia o direttamente all’autore (montanaro.raffaele@libero.it).