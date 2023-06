Volley A2M. Mattia Gottardo c'è: "Nessuno viene a Cuneo per partecipare" (VIDEO)

Accolto dai vertici di Cuneo Volley, il presidente Gabriele Costamagna ed il direttore Generale Davide Bima, è stato presentato nella mattinata di oggi (giovedì 1 giugno) lo schiacciatore padovano, ex Lube Civitanova, Mattia Gottardo.

La conferenza stampa si è tenuta presso la sede di Castelletto Stura dello sponsor societario Cuneo Inox, alla presenza dei due titolari Cristian e Federico Pavan.

Mattia ha risposto alle domande dei giornalisti con grande semplicità, ma altrettanta determinazione: "Una scelta semplice quella di venire a Cuneo - la sua prima risposta sul perché avesse scelto questa piazza - il blasone di Cuneo, ma soprattutto il progetto sportivo presentatomi erano quello che stavo cercando. È stata una scelta facile e veloce".

Idee chiare e precise, le sue: "Nessuno viene qui per partecipare, si gioca per vincere. Faremo il possibile per portare a Cuneo ciò che manca da troppo tempo"

Con un allenatore che conosce da tempo: "Battocchio l'ho conosciuto anni fa nelle giovanili, ci siamo ritrovati una settimana fa a Trento dove abbiamo parlato di quella che sarà la nostra Cuneo".

In Piemonte si consoliderà il binomio Sottile-Gottardo, entrambi in forza ai vice campioni d'Italia della Lube nella lunghissima stagione da poco conclusa: "Un vantaggio la nostra intesa, ma all'inizio non sarà comunque facile perché l'intesa va trovata con tutti i compagni".

Cuneo? Mattia la racchiude in un solo aggettivo: "Competitiva"