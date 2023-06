Volley A3M. Savigliano, per la prossima stagione confermato lo schiacciatore Galaverna

Andrea Galaverna in ricezione

Esperienza e braccio pesante, per crescere ancora insieme. Il Volley Savigliano è lieto di annunciare che anche nella stagione sportiva 2023/24 Andrea Galaverna farà parte del roster a disposizione di coach Lorenzo Simeon, impegnato nella Serie A3 Credem Banca.

Cuneese classe 1994, “Gala” è uno degli uomini più esperti in maglia biancoblu: a Savigliano da tre stagioni, lo schiacciatore vanta infatti un importante percorso, che lo ha visto indossare negli anni le casacche di Corigliano (A2), Milano (A1), Castellana Grotte (A2) e Cuneo, con cui ha disputato tre stagioni tra 2018 e 2021, in Serie A2 e Serie A3.

Dopo essere stato top scorer di squadra nella prima storica stagione del Monge-Gerbaudo Savigliano nella terza serie nazionale (436 punti nel 2021/22), Galaverna si è confermato su altissimi livelli anche nell’indimenticabile annata 2022/23, chiusa con 343 punti all’attivo e, soprattutto, con ben 239 ricezioni perfette, che lo hanno collocato al terzo posto della speciale classifica dei migliori ricettori. Per lui, anche 37 ace (13° in assoluto).

“Credo che ci sia la possibilità di crescere ancora, anche se sappiamo che sarà dura confermarsi sui numeri dello scorso anno, perché a livello tecnico e di gruppo avevamo raggiunto uno standard importante. Mi aspetto una stagione piena di sorprese, come già avvenuto lo scorso anno. Non ci sono favoriti e non, perché i roster sono spesso delle incognite che solo con il tempo di sveleranno. Di certo, noi avremo l’ambizione di fare ancora meglio dell’ultima annata” – le parole di Galaverna.