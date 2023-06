Bra, aggiudicato l'appalto per la realizzazione della nuova sede del Guala

Procede, secondo la tabella di marcia, l’iter per la realizzazione della nuova sede dell’Istituto Superiore Ernesto Guala di Bra, che sorgerà in piazza Arpino. Lo scorso 30 maggio è stata decretata la società che si è aggiudicata l’appalto: si tratta della Preve Costruzioni con sede a Roccavione. L’inizio dei lavori è dunque previsto per il prossimo autunno

Le altre società che hanno presentato un’offerta sono: la Solesi spa di Siracusa; la Fantino Costruzioni di Cuneo, la S.C.C srl di Mondovì, il raggruppamento temporaneo costituito da Ruscalla Renato spa di Asti assieme alla M.I.T. di Nichelino e, infine, la Franco Barberis spa di Alba.

"Siamo contenti perché stiamo procedendo secondo il piano previsto e per questo ringrazio i tecnici della Provincia e del nostro Comune, che si sono attivati tanto", commenta il sindaco Gianni Fogliato. "Si tratta infatti di un progetto molto importante: la realizzazione della nuova sede del Guala avrà un effetto domino anche su altri Istituti della città".