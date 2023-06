Mondovì, la Festa della Repubblica a Piazza con i riconoscimenti agli ex dipendenti comunali

Si sono volte per la prima volta al polo delle ex Orfane di Mondovì Piazza le celebrazioni per la Festa della Repubblica. Questa mattina, 2 giugno, la cerimonia con l’orazione ufficiale del Magnifico Rettore del Politecnico di Torino, Guido Saracco.



Nel corso delle celebrazioni, a nome del Comune, il sindaco Luca Robaldo e il consigliere Elio Tomatis, hanno consegnato le medaglie agli ex dipendenti comunali che hanno da poco raggiunto la pensione: Carla Canavese, Roberto Gatti, Marina Perotti e Gabriella Daziano (che non ha potuto presenziare alla cerimonia).

"La nostra città - aveva anticipato il sindaco Luca Robaldo - celebra l'anniversario del Referendum che sancì la nascita della Repubblica Italiana con una giornata molto significativa, tesa a ringraziare chi ha servito la Comunità nel proprio ruolo professionale ed impreziosita dalla Orazione Ufficiale del prof. Guido Saracco. Le riflessioni ci consentiranno di guardare al futuro con rinnovata fiducia e spirito di collaborazione, in un momento nel quale la Repubblica incarna più di sempre i valori che ci uniscono e che devono guidarci nell'affrontare le sfide che verranno. Esattamente come in quel 1946, quando il nostro Paese si rialzava dalle devastazioni della guerra nella quale eravamo stati condotti dalla dittatura".



Le celebrazioni si sono concluse con il concerto della Banda Musicale di Mondovì.