Paesana: il Comune ripropone “Estate Bimbi”

L’Amministrazione Comunale garantirà continuità all’iniziativa già attuata negli scorsi anni denominata “Estate bimbi” che prevede la custodia e l’animazione dei bambini in età compresa fra i 3 e i 6 anni presso i locali della Scuola dell’Infanzia di Paesana durante il mese di luglio.



Nel dettaglio l’iniziativa verrà attuata nel periodo compreso fra lunedì 3 e venerdì 28 luglio con orario 8 – 16 (dal lunedì al venerdì) e vedrà attivo il servizio mensa i cui ticket possono essere acquistati in Comune al prezzo stabilito per l’anno scolastico.



Considerato che si prevede l’iscrizione di un numero di bambini compreso fra 25 e 30, il sindaco Emanuele Vaudano ha ritenuto opportuno mantenere invariati i costi degli anni precedenti a carico delle famiglie che usufruiranno del servizio: 40 euro a settimana per coloro che saranno presenti dalle 8 alle 12, 45 euro a settimana per coloro che saranno presenti dalle 8 alle 13, 55 euro a settimana per coloro che saranno presenti dalle 8 alle 16 e 180 per l’intera durata di “Estate Bimbi”.



Il servizio è stato affidato all’Unione Montana dei Comuni del Monviso che incasserà direttamente le somme dovute dagli utenti. Siccome l’intero costo del servizio di animazione estiva è a carico del Comune di Paesana, questi provvederà a trasferire all’Unione la somma dovuta fino alla concorrenza della spesa complessiva del servizio di animazione estiva 2023, dedotti gli incassi dalle famiglie.