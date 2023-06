Acquisto e ristrutturazione casa: quali sono le alternative ai mutui?

Per molte persone acquistare casa è un obiettivo che richiede molti sacrifici per essere realizzato e anche quando già la si possiede, può capitare di doverla ristrutturare per migliorarne l’efficienza e la vivibilità. In entrambi i casi, sono richieste ingenti somme di denaro, ma il mutuo non è l’unica soluzione possibile.

Modalità di accesso al credito

Quando si parla di acquisto della casa, il primo pensiero va all’accensione del mutuo presso un istituto bancario. Tale modalità la fa ancora da padrone nell’ambito degli immobili, che sia per ristrutturazione o acquisto. Tuttavia, sempre più persone si stanno orientando verso altre soluzioni, che siano svincolate dalla gestione bancaria, rivolgendosi in particolare ai prestiti.

Se state valutando tale modalità di accesso al credito, un buon consiglio è partire dalla panoramica dei prestiti su Matchbanker in modo da avere fin da subito una prospettiva su alcuni parametri importanti. Si fa riferimento, ad esempio, al capitale richiedibile, alla durata del prestito, all’indicazione dei tassi d’interesse ed altri eventuali requisiti d’accesso.

Aste, riscatto e immobili delle banche

Oggi molti si domandano se sia possibile risparmiare sull’acquisto della casa, evitando un mutuo pluridecennale. Con l’ausilio di un servizio di consulenza o autonomamente, se si è esperti in tema finanziario, è possibile contemplare ed individuare delle strategie alternative. L’obiettivo è agire nel modo più adeguato rispetto alla propria condizione specifica.

Nell’ambito delle opzioni valutabili troviamo l’acquisto dell’immobile con riscatto, oppure comprare casa tramite asta pubblica, a costi ribassati rispetto al mercato. In merito alle aste, il riferimento è il sito ufficiale del Ministero della Giustizia, nella sezione vendite pubbliche. La terza via è quella di rivolgersi agli immobili di proprietà delle banche, poste in vendita da società d’intermediazione. In questi casi, potrebbe essere sufficiente integrare la quota già disponibile con un semplice prestito personale.

Cosa considerare prima di ristrutturare

Quando si parla di lavori di rinnovo per proprietari di immobili, le due condizioni più frequenti sono la ristrutturazione della proprietà condominiale che necessita la messa a punto, oppure il rifacimento interno dell’abitazione personale. Adottare una formula di prestito, valutando anche le opzioni di cessione del quinto e fondi Inps, potrebbe fornire la liquidità necessaria stabilendo l’entità delle rate mensili.

Il suggerimento principale è innanzitutto chiedere perizie agli esperti ed effettuare diversi preventivi prima di avviare i lavori, analizzando primariamente gli interventi strettamente necessari. Successivamente è conveniente valutare finanziamenti e agevolazioni, disponibili a livello nazionale e regionale. La ristrutturazione permette di aumentare il valore dell’immobile sul mercato, dunque rappresenta una forma d’investimento vantaggiosa.