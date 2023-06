Da quasi 70 anni l’Azienda Monge di Torre San Giorgio produce “mangimi su misura”

Una storia, quella della Mangimi Monge, che affonda le radici nei lontano 1956 quando Mario Monge, mugnaio in Torre San Giorgio, coadiuvato dalla moglie e dai giovani figli, tra cui il primogenito Antonio, cominciava a produrre il mangime con "palot e sigilin" (sessola e secchiello). Allora le consegne avvenivano con il carretto trainato dalla bicicletta.

Poco tempo dopo, venne acquistato il miscelatore e la mitica Vespa sostituì la bicicletta. Velocemente, anno dopo anno, l’Azienda si dota di mulini, silos, autocarri e nuovi e più moderni impianti.

Sotto la guida di Antonio Monge, della moglie Luisa e della loro famiglia, con al fianco una squadra di collaboratori capaci e professionali, l'azienda prosegue ad operare nella produzione di mangimi ed alimenti zootecnici, arrivando a soddisfare le richieste di moltissimi allevamenti. Oggi l'azienda, in Via Circonvallazione 50, è ancora cresciuta, e guidata dai figli Mario, Enrico e Paolo, continua imperterrita nel suo lavoro quotidiano di fornitura di mangimi e alimenti zootecnici agli allevamenti del Nord-Ovest.

Ciò che ha consentito lo sviluppo è l’estrema snellezza della struttura organizzativa, che permette di proporre ad ogni cliente un "mangime su misura", adatto alle più specifiche esigenze.

Parallelamente al mangimificio, quale attività principale, la famiglia Monge da oltre mezzo secolo opera anche nel campo avicolo, con l'azienda San Grato specializzata nell'allevamento e nella vendita diretta di pulcini, galline ovaiole, faraone, oche, anatre, tacchini.

Nell'incubatorio aziendale nascono, inoltre, i pulcini Gallina Bianca di Saluzzo, sicuramente tra le razze autoctone più pregiate a livello nazionale.

Nel 2019, sempre a Torre San Giorgio, ha aperto i battenti "L'Emporio", un punto vendita in cui si possono trovare tutti i prodotti in sacco della "Mangimi Monge", oltre a sementi, piantini, pet food e tanti articoli e accessori per l'orto, il giardino e gli animali da compagnia.

E negli ultimi anni, a dare manforte all'attività, stanno facendo ingresso i giovani della quarta generazione, nel segno della tradizione e dell'innovazione...

...e la storia continua!

Mangimi Monge - Via Circonvallazione. 50 - TORRE SAN GIORGIO (CN) – Tel 0172.921835/0172.96020 Mail: info@mangimimonge.it