Quali sono le probabilità di successo dei club italiani in Champions, Europa League e Conference?

Quest’anno le squadre italiane hanno fatto il pieno in Europa, agguantando le semifinali in tutti i tornei, infatti, sono ben 5 i club che hanno agguantato le semifinali nelle rispettive competizioni europee, le più prestigiose.



A questo punto la domanda sorge spontanea: chi vincerà la finale di Champions League 2023? Ma soprattutto, quali saranno le squadre a trionfare nell’Europa League e nella Conference League? Ecco quali sono le probabilità per i club italiani di vincere queste competizioni.

Inter o Milan tra le finaliste di Champions

Una cosa è sicura in questa stagione e va oltre le statistiche di Champions League 2023, perché in finale ci sarà sicuramente un club italiano, una milanese per la precisione, e non è un caso, perché Milan e Inter sono i club italiani che hanno vinto di più questa competizione.



Difficile capire come andrà a finire, perché i Nerazzurri sono la squadra più in forma, capace di lottare anche contro il Barcellona e il Benfica, trionfando senza particolari problemi, mentre i Rossoneri possiedono nel DNA la storia di questa competizione, e sono la squadra più vincente dopo il Real Madrid. La percentuale di successo è quasi alla pari, con un leggero vantaggio dell’Inter, ma anche i Rossoneri potrebbero fare il colpaccio in finale, anche se non è facile sconfiggere Pep Guardiola e soprattutto Carlo Ancelotti, ex calciatore e CT rossonero.



Roma e Juventus per una finale di Europa League tutta italiana

I tifosi Giallorossi vogliono un altro “Mouracolo” dopo la Conference 2022, ma la squadra è in netto calo agonistico, soprattutto a causa della rosa corta e dei numerosi infortuni, di cui lo Special One ha lamentato già l’eccessivo affollamento dell’infermeria. La Roma non ha molte possibilità di vincere l’Europa League proprio per i suoi problemi che stanno condizionando la stagione, ma con Mourinho in panchina, tutto è possibile. Anche la Juventus non se la passa molto bene, almeno per quanto riguarda i guai con la giustizia sportiva, perché in campionato la Vecchia Signora ha braccato il secondo posto e dopo il Napoli è la squadra più forte di Serie A, capace di tutto. Sicuramente Allegri vorrà riscattare la stagione e anche se le scommesse sportive online sono ostili (perché il Siviglia resta favorito fino a prova contraria), le statistiche dicono che i Bianconeri possono anche vincere questa competizione, almeno in teoria.

La Fiorentina è la squadra favorita per la vittoria della Conference League

Se per le altre semifinaliste la situazione non è ben delineata e comunque partono come underdog per vincere Champions ed Europa League, per la Viola non ci sono particolari problemi, perché resta la favorita (insieme al West Ham) per la vittoria della Conferenze League.



La Fiorentina ha dominato sempre in questo torneo: miglior reparto offensivo, club che ha effettuato più tiri in porta e ben 2 bomber capocannonieri: non resta che alzare la coppa.