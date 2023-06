In Granda tanti eventi per questo lungo fine settimana di giugno, meteo permettendo...

Se il meteo lo consente, in questo fine settimana sono previsti tanti eventi. Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net

Appuntamenti per la Festa della Repubblica

A Manta venerdì 2 giugno c’è la «Mangia - Manta», «tour» sulla collina con partenza e ritorno da piazza del Popolo, che passa per le bellezze e per i punti più caratteristici del paese, con una decina di tappe per gustare prodotti dell’enogastronomia locale. Il prezzo è 28 euro, 18 euro fino a 12 anni, gratis sotto i 6 anni. In caso di pioggia, si recupera sabato 3 giugno. Tutti i piatti che vengono serviti provengono dal territorio. Info e menù sulla pagina Facebook della Proloco di Manta. Info e menù: www.facebook.com/ProlocoManta

Venerdì 2 giugno si recupera a Pianfei l’appuntamento con la “Mangiandando”, cam‐ minata enogastronomica nei boschi attorno al lago. Si partirà dal campo sportivo in via Bisalta alle 8.30, con gruppi scaglionati. I punti di degustazione saranno curati dalle Proloco di Cervere, Chiusa Pesio, Peveragno, Rocca de’ Baldi e Vicoforte. Prima tappa in località Roncaglia, con pane e salame, poi, a Crusiera, patate bollite e aiè, prima dell’insalata contadina alla Fontana del Cup. Al lago di Pianfei ci sarà la trota al forno, poi grande tappa al Casot di Alex per ravioli ai porri, capocollo, salsiccia e insalata. Le ultime due tappe prevedono il ritorno al lago per assaggiare le fragole, caffè e le paste di meliga con zabaglione presso la panchina gigante sopra i Calcagni. Il percorso complessivo si snoda per ben 13,5 chilometri, l’arrivo è previsto per le ore 18.

Info: www.facebook.com/prolocodipianfei

A Paroldo per venerdì 2 giugno è stata organizzata la Fiera della Dula, una giornata di festa con un programma dedicato alla valorizzazione della Pecora delle Langhe e dei prodotti locali. Fulcro dell’evento sarà la Borgata Cavallini, con l’ecomuseo della Pecora delle Langhe (aperto tutto il giorno), e non mancheranno gastronomia, attività creative e intrattenimento. La mostra mercato offrirà una selezione di prodotti artigianali e gastronomici di qualità, sono previste dimostrazioni di tosatura e filatura della lana con antiche tecniche artigianali, e dimostrazioni di sheep dog con i Border Collie addestrati. Ci saranno giochi tradizionali e laboratori gratuiti per i piccoli, laboratori a tema formaggio e lana per adulti e in serata il ballo a palchetto. La giornata si aprirà alle 10.30 con il taglio del nastro per l'inaugurazione della fiera e della Piazza Comunale con la Banda Musicale "Adriano Bersone Masenti". Info: www.paroldoaltralanga.com/eventi

Per il mese di giugno la Riserva Naturale Ciciu del Villar propone eventi a portata di bambino per scoprire la natura e la realtà che ci circonda. Venerdì 2 giugno è in programma una visita naturalistica, un viaggio nel tempo alla scoperta delle grandi piramidi di terra, sculture metamorfiche uniche al mondo nella loro forma di fungo. I bambini saranno accompagnati da guide naturalistiche nel meraviglioso circuito Ciciuvagando, nel quale si potrà scoprire ed ammirare le gigantesche piramidi di erosione, la flora e la fauna del territorio.

È in programma anche un laboratorio artistico che permette ai bambini di sperimentare ed approcciarsi alla lavorazione dell’argilla, alla pittura su stoffa, al disegno e alla produzione di piccoli Ciciu in miniatura e su richiesta piccole altri manufatti proposti dall’operatore.

Costo della giornata: 12,00 € (il prezzo include l'accesso alla Riserva). Info: www.provillar.it/nuovi-eventi-a-calendario

A Fossano, per festeggiare la Festa della Repubblica, è in programma un grande concerto della Filarmonica Arrigo Boito nel cortile della Scuola elementare "Italo Calvino" in via Garibaldi 5 alle 21. Ingresso libero. Info: www.comune.fossano.cn.it

Venerdì 2 giugno anche la città di Bra celebrerà la 77esima Festa della Repubblica italiana. In mattinata la cerimonia pubblica con l’intervento delle autorità e la lettura dei princìpi fondamentali della Costituzione italiana, con intermezzi musicali a cura del duo Otto corde. L’Anpi ha organizzato per la giornata una passeggiata nei boschi partigiani. La camminata, un anello di circa 7 chilometri, partirà alle 15 dai giardini antistanti l’ex ospedale di Bra e si concluderà, dopo alcune tappe, in frazione San Matteo, con l’arrivo alle 18 circa. Qui l’appuntamento è al circolo Acli per un momento di convivialità, ricordi, storie. La partecipazione all’iniziativa è libera.

Info: www.facebook.com/ANPIAlbaBra

Saranno gli studenti dell'Istituto Alberghiero "Donadio" di Dronero a fare da accompagnatori durante la "Marcia sui Sentieri Partigiani" venerdì 2 giugno, Festa della Repubblica. L'evento prevede un percorso che culminerà presso il Rifugio partigiano "Detto Dalmastro" nella frazione di Santa Margherita di Dronero. Durante la camminata, gli studenti illustreranno i luoghi di grande rilevanza storica legati alla Resistenza partigiana. All'arrivo presso il Rifugio partigiano sarà celebrata l'apertura della struttura. Successivamente, alle ore 13.00, i partecipanti potranno pranzare presso il rifugio (prenotazioni necessarie al momento della partenza). Durante l'intera giornata, sarà possibile visitare la suggestiva "stanza della memoria" situata nella borgata Margherita. Info e programma completo della giornata su pagina Facebook del Rifugio Detto Dalmastro.

In occasione della Festa della Repubblica, nel prestigioso Castello di Grinzane, è in programma “GENERAZIONE 1810 – dialoghi tra Barolo, Libertà e Talento” a cui parteciperanno ospiti di rilievo. I primi ad essere annunciati sono Fatima Haidari, attivista afghana ventiquattrenne e prima guida turistica del paese, fuggita in seguito alla presa di potere del regime nel 2022, e Domenico Quirico, reporter de “La Stampa”, già corrispondente da Parigi e inviato di guerra, rapito in Libia nel 2011 e in Siria per cinque mesi nel 2013. I due ospiti dialogheranno sui temi dei diritti delle persone e della connessione tra l’esercizio della libertà e il futuro, con una particolare attenzione alla situazione Afghana, ripercorrendo la situazione passata, presente e immaginando quale possa essere il futuro del Paese. Ingresso libero presso il Castello di Grinzane Cavour venerdì 2 giugno alle 15. È richiesto l’accreditamento online al link https://forms.gle/ivVHhjsDfqkHYrMP6

A Roccaforte Mondovì sul monte Pigna di Lurisia è tempo di fioritura dei narcisi, che spuntano copiosi a migliaia sui declivi. Uno spettacolo naturale straordinario, che ogni anno richiama centinaia di escursionisti, pronti ad avventurarsi sui sentieri da Sant’Anna di Prea verso la cima del monte. La Baita Elica celebra questo evento con una piccola rassegna, la “Festa della fioritura”, una giornata, che sarà venerdì 2 giugno, dedicata alla scoperta della flora della valle e delle tradizioni locali. Le iscrizioni sono aperte dalle 10, a Sant’Anna di Prea. Alle ore 11.30, presso il rifugio Margherita è previsto l’aperitivo e, poco più in alto, l’antipasto. Alle 12.30 la tavola imbandita di baita Elica attende tutti i partecipanti, con polenta e salsiccia, formaggi a volontà, dolce, caffè, digestivo (bevande escluse). Nel pomeriggio si ballerà e si canterà, con la musica della tradizione occitana. Prenotazione obbligatoria a info@artusin.it. In caso di maltempo l'evento verrà annullato. Info: pagina Facebook Baita Elica e www.comune.roccafortemondovi.cn.it

Ad Alba venerdì 2 giugno corso Langhe ospiterà la manifestazione “Clorofilla – Corso Langhe in fiore”, mostra mercato dedicata ai fiori, alle piante e agli arredi per il giardino. Dalle 9 alle 19 lungo i controviali saranno collocati i banchi della mostra florovivaistica con piante da giardino e anche curiose specie esotiche per balconi e spazi verdi, spesso difficili da reperire. Nel pomeriggio spazio per l’animazione curata dall’Associazione Sbandieratori di Casa Piccoli e per tutti i bambini ci sarà una merenda offerta dai Borghi e dall’associazione “Casa Piccoli”. Nell’area antistante il Palazzetto dello sport sarà allestito anche un dj set. La musica proseguirà alle 18 con il concerto live di Frio. Info: www.facebook.com/AssociazioneCommerciantiAlbesi

A Roccaforte Mondovì venerdì 2 giugno si svolgerà “Bloccalo Forte”, il raduno dedicato all’arrampicata, che si propone come un vero e proprio piccolo festival della montagna, che va oltre la semplice pratica sportiva per offrire anche divulgazione e cultura delle terre alte, con eventi dedicati. Il raduno sarà alla portata di tutti, con blocchi di ogni grado e livello. Dalle 10 del mattino, oltre all’arrampicata vera e propria, gli iscritti all’evento potranno partecipare ad una seduta di yoga e pilates. Durante la giornata sarà inoltre possibile effettuare una “prova scarpette da arrampicata”. Obbligatoria la preiscrizione. La giornata terminerà in centro a Roccaforte, dove la Società Operaia di Mutuo Soccorso organizzerà un’apericena aperta a tutti, e dove verranno premiati i migliori tre partecipanti dell’evento.

Info: www.facebook.com/comune.roccafortemondovi

Appuntamento venerdì 2 giugno a Serralunga d’Alba con le Passeggiate Letterarie alla Fondazione Mirafiore. Alle 18.30 è atteso Fabio Geda, che leggerà il suo ultimo libro: La scomparsa delle farfalle. Tra conflitti e occasioni di meraviglia, tra realtà quotidiana e rivelazioni, quattro ragazzi intrecciano le loro vite con tutta l’energia della giovinezza. Un ritratto commovente di quella stagione dell’anima che più d’ogni altra si imprime in ciascuno di noi e sceglie il nostro destino. La passeggiata è rivolta soprattutto ai ragazzi. Ritrovo sotto il porticato davanti alla Bottega del Vino dalle ore 17.30. Info: www.fondazionemirafiore.it/evento/fabio-geda

Venerdì 2 giugno il Parco del Monviso organizza, presso il Museo Naturalistico del Fiume Po a Revello “Il tuo animale ‘guida’ nel Parco del Monviso”, un pomeriggio didattico per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni di età. Un animatore presenterà i numerosi animali presenti nelle aree naturali protette del Monviso, descrivendone in modo semplice e divertente, le caratteristiche: in questo modo, ognuno dei partecipanti potrà scegliere il suo animale preferito e renderlo il proprio “animale guida”. L’evento è allestito in occasione della Festa della Repubblica e vuole focalizzare l’attenzione su tutela dell’ambiente e della biodiversità, valori riconosciuti dalla Repubblica Italiana e inseriti nella nostra Costituzione. Partecipazione gratuita; l’evento si svolge in due turni di un’ora e 30 minuti ciascuno alle ore 14,45 e alle ore 16,30. Per partecipare è necessario iscriversi dal sito www.parcomonviso.eu.

A Morozzo, in occasione della Festa della Repubblica, venerdì 2 giugno, la Filarmonica morozzese, in collaborazione con la Scuola intercomunale di musica “Luigi Vizio”, presenterà il suo concerto, alle 16.30, nei giardini comunali in via Aldo Viglione. Info: www.comune.morozzo.cn.it

A Robilante venerdì 2 giugno appuntamento con “Sounà cantà”, raduno di cantori spontanei e suonatori di Courenta e Balét. La manifestazione inizierà con una passeggiata tra le borgate a partire dalle 9, davanti al Museo della fisarmonica. Alle 12.30 ci sarà la gran polentata in piazza. Il pubblico camminando per il paese scoprirà in vari punti i gruppi che presenteranno ognuno, secondo la zona di provenienza, il grande patrimonio canoro popolare del territorio piemontese. Nel pomeriggio (14-18) saranno aperti il Museo delle tradizioni popolari e della Fisarmonica e il Museo del suono e della comunicazione. Info: www.facebook.com/ProRobilante

Appuntamenti per tutto il fine settimana

Dronero ospita il 2, 3 e 4 giugno la Fiera degli Acciugai. Venerdì 2 giugno alle 21.30 ci saranno i Tre Lilu in piazza Martiri della Libertà, musica e comicità accompagnati da street food e birre artigianali. Sabato e domenica ci sarà la fiera: la piazza si allargherà a prodotti e produttori di ogni terra, di mare come di montagna, con street food e musica, artigianato locale e pacchetti turistici. Un ruolo importante sarà giocato dalla formazione e dai Musei che avranno uno spazio dedicato per narrare le radici di un territorio affascinante, non soltanto per i paesaggi suggestivi, ma anche per le persone (e le storie) che lo abitano. La piazza però non sarà solo gusto: tanta musica, balli occitani, visite guidate, passeggiate, artigianato, attività pensate per i più piccoli tra laboratori e giochi didattici. Un’intera piazza sarà dedicata alle famiglie e un’area dedicata offrirà un focus sul sidro e sulla frutticoltura. Sono in programma una serie di incontri per conoscere di persona le storie degli Acciugai. Ancora le piante, officinali e da giardino, accanto all'Associazione Mastro Geppetto e agli Orti della terrazza. Info e programma completo: www.anciue.it

A Bossolasco, paese delle rose, appuntamento con la “Festa della fioritura delle rose” domenica 4 giugno. Per tutto il giorno sarà allestito il “Mercatino del contadino”, dell’hobby e dell’artigianato, con i prodotti tipici locali, fiori, rose e prodotti dedicati. Verrà allestito il percorso fotografico con foto antiche nel Parco delle Rose e ci sarà il “trenino turistico”. Dalle 10 sino al pomeriggio, in piazza XX Settembre sono in programma giochi per bambini e adulti e alle 10.30 l’incontro dedicato al tema “Sfogliare i petali delle rose…”. Alle 12.30 in piazza XX Settembre il pranzo a base di tipicità dell'Alta Langa: “N' piat d' raviore, n' bicel d'vin, doe ciance an compania, cosa voti d' pi!?” che proporrà Raviole al plin, antipasti tipici, formaggi locali e friceu. A seguire, sino a esaurimento, distribuzione di “Friceu alle rose”. La festa sarà animata da un duo musicale itinerante per le strade e tanta musica e balli occitani grazie al Gruppo “Trio brio”.

Info: https://visitbossolasco.it/news/feste-ed-eventi/festa-della-fioritura-delle-rose

Tutto pronto, a Canale, nel fine settimana presso la struttura di Casa Natura è in programma per l'edizione 2023 di “Innesti”, festival dedicato all'ambiente. Sabato 3 giugno è previsto il laboratorio di yoga. Alle 16, largo al “talk ambientale” con Wildlife Protection, alle 21, spettacolo del divulgatore Roberto Cavallo e La Quarilla Folk: “Non c'è un pianeta B”. Gran finale con il dj set di Radio Fujòt. Domenica 4, alle 16.30 passeggiata alla volta del pilone di San Nicolao, seguita dalla tavola rotonda delle 18 “Che me magno” con la Libreria Milton e le aziende agricole del territorio. In serata, il concerto di Tito Sherpa. Info: www.facebook.com/grupporocchenroll

Sempre a Canale si terrà domenica 4 giugno la “Camminata Rosa”, evento promosso dall'organizzazione canalese di volontariato “Roero Rosa”, che prenderà il via dal ritrovo presso la piazza della borgata di Madonna dei Cavalli alle 15.30. Mezz'ora dopo, partirà la marcia aperta a tutti e di agevole percorrenza, la quale si muoverà verso la panchina gigante. Il giro ad anello si sposterà poi verso l'azienda agricola di Fabrizio Pinsoglio, a breve distanza dal punto di partenza, per una merenda con accompagnamento musicale insieme al gruppo dei Gat Ross.

Info e prenotazioni su: www.roerorosa.it/eventi/camminata-rosa

Sabato 3 e domenica 4 giugno Mango ripercorre la storia del suo tempo antico con la “Festa alla Corte dei Marchesi di Busca”, manifestazione storica che inizia sabato 3 giugno alle 18 sulla piazza centrale con spettacoli di giocoleria e dimostrazioni di tiro con l’arco, mentre alle 19 nelle sale e nel giardino del castello è prevista la “Cena medievale” su prenotazione con piatti ispirati a quell’epoca storica oltre ad animazioni, musica e balli. Domenica 4 giugno dalle ore 10 riprendono gli spettacoli e la rievocazione storica che continueranno per tutta la giornata; alle 11 il “Corteo delle contrade” prevede l’investitura di damigelle e paggi, alle 11.30 verrà proposto uno spettacolo teatrale e alle 12.30 avrà inizio il Pranzo per le vie del paese, che saranno animate da un mercatino antico. Alle ore 15 la “Sfilata in costume” sarà uno dei momenti centrali della manifestazione con balli, giocolieri, musici, artisti, scene di caccia e falconeria e lo spettacolo degli sbandieratori del Borgo san Lorenzo di Alba. Locandina e contatti per prenotare: www.visitlmr.it/sites/default/files/eventi/pdf/mango_allacortedeimarchesidibusca.pdf

Il 3 e 4 giugno il Forte di Vinadio di anima di colori e profumi con piante, fiori, prodotti tipici e artigianato “green”. Saranno presenti oltre 60 espositori, tra produttori agricoli, artigiani e commercianti, associazioni, case editrici e hobbisti. Sabato 3, dalle 14 alle 19, e domenica 4 giugno, dalle 9.30 alle 19, presso il Forte Albertino di Vinadio torna “Forte in fiore”, la mostra-mercato dedicata a piante, fiori, erbe officinali, prodotti dell’orto e della montagna e derivati, quest’anno giunta alla sua terza edizione. L’appuntamento, allestito negli spazi del Rivellino e fossato di Porta Francia, vedrà la partecipazione di oltre 70 espositori tra produttori agricoli, commercianti, artigiani, associazioni, hobbisti e una serie di eventi collaterali per famiglie con bambini. L’ingresso all’area espositiva ha il costo di 3 euro, gratuito per bambini fino a 10 anni e, per il solo pomeriggio del sabato, anche per i residenti a Vinadio. Una promozione speciale 2×1 darà diritto all’ingresso alla manifestazione e al percorso multimediale “Montagna in movimento”, allestito negli spazi espositivi del fronte superiore del Forte, al costo di 5 euro. I biglietti saranno acquistabili presso la biglietteria dell’evento nelle due giornate della manifestazione oppure in prevendita su www.ticket.it. Info: www.fortedivinadio.com

A Dogliani il “Festival della tv”, edizione 2023 è in programma da venerdì 2 a domenica 4 giugno in centro paese e sul Belvedere di Castello. Il nome del “super ospite” è quello del conduttore Mediaset Paolo Bonolis. Con Bonolis, tra i tanti ospiti, ci saranno la comica e cabarettista Geppi Cucciari, la “super conduttrice” Simona Ventura, il “re degli intervistatori” Alessandro Cattelan e i dj di fama internazionale Linus e Albertino. Ci sarà l’ingegner Carlo De Benedetti, e non mancheranno gli habitué come il direttore del Tg di La7, il presidente del Torino Calcio e del Gruppo Rcs, Urbano Cairo, Aldo Cazzullo e il comico Enrico Bertolino. Tra le new entry di questa edizione lo showman Piero Chiambretti, le conduttrici Caterina Balivo e Francesca Fagnani, il vincitore di MasterChef Edoardo Franco, l’architetto milanese del “bosco verticale” Stefano Boeri, Daniele Bossari e ancora Raul Cremona e i “Panpers”. Gli incontri andranno in scena sui tre giorni sui quattro palchi del Festival. La partecipazione libera e gratuita, presentazione non necessaria.

In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà al coperto, in strutture a capienza ridotta.

Info: https://festivaldellatv.it

A Niella Tanaro nel campo sperimentale a Roà Soprana, sabato 3 giugno, si terrà la seconda festa della fioritura della Nigella, evento che tratterà argomenti che riguardano la salvaguardia della natura e delle sue principali risorse. Durante la giornata sono in programma la mostra scambio di semi, l’escursione nel territorio e l’osservazione naturalistica del Tanaro, un incontro a cura del Comizio Agrario, la cena sostenibile e il cinema sotto le stelle.

Info: www.facebook.com/nigellaNT

A Neviglie dal 2 al 4 giugno si svolgerà la festa patronale. Si inizierà venerdì 2 giugno con la Paella e si proseguirà sabato con “Friciule e musica con il gruppo musicale “I Sentsi”. Per entrambe le serate l’appuntamento è alle 20. Domenica 4 giugno ci sarà Marcè Tastè 2023, pranzo itinerante tra le meravigliose colline della Langa. Un percorso in quattro tappe per degustare il territorio attraverso la cultura, l’arte, il buon cibo e l’ottimo vino. Ritrovo dalle 11.30 presso la piazzetta della chiesa di Neviglie, dove ci sarà anche la registrazione dei partecipanti.

Il percorso è fattibile da tutti e sono graditi gli amici a quattro zampe, al guinzaglio. In caso di pioggia l'evento verrà rimandato a data da destinarsi. Per tutta la manifestazione ci sarà il Banco di beneficienza. Prenotazioni: marcetasteneviglie@gmail.com, info: https://langhe.net/evento/marce-taste-colline-langa

A Cossano Belbo, venerdì 2 e sabato 3 giugno è in calendario la Sagra degli IN, dedicata alla valorizzazione dei prodotti tipici con proposte enogastronomiche d’autore che hanno reso celebre il piccolo paesino di Langa: tajarin, ravioli al plin, salamin, trifulin, farina del Mulin, Furmentin e Bon Vin. La Sagra propone le squisite specialità locali e gli ottimi vini delle Langhe che regalano al turista sensazioni gustative indimenticabili. Venerdì 2 giugno alle 19 i birrifici artigianali e i produttori di gin del territorio, proporranno un’esperienza alternativa insieme ai vini delle Langhe. Ci saranno stand gastronomici in piazza con antipasti, tajarin, grigliata, formaggi e dolci. Alle 22 musica con degli Explosion Band & Cocktail party. Sabato 3 giugno dalle 18.30 ci saranno “La pizza in…piazza”, con fantastiche pizze con le farine di Mulin, gnocco fritto e piadina gourmet con i sapori delle Langhe e la cena itinerante. Dalle 22 Dj set e Cocktail party. Durante tutta la serata sarà possibile divertirsi con il gruppo storico in…cisa 1514, musica e animazione con I figli di Marinella, Pijtevarda e Sciarda party rock. Info: www.facebook.com/sagradegliIN

A Levice la proloco per sabato 3 giugno ha organizzato “Munta e Cala, Mangia e Beiv per Leis”.

Alle 20 inizierà la passeggiata enogastronomica per le vie del paese con distribuzione di ravioli al plin, salsiccia, patatine, friciule, pesci fritti, dolci e altre golosità innaffiate da birra e vino. Si ballerà con la discoteca mobile di Radio Valle Belbo. Info: www.facebook.com/proloco.levice.

Domenica 4 giugno dalle ore 7 alle 18 l’antiquariato tornerà ad animare il centro di Cherasco con la 126ª edizione del Mercato dell’antiquariato. Centinaia di bancarelle dislocate su piazze e strade, tra le antiche mura di palazzi storici offriranno oggetti di ogni genere, tutti rigorosamente provenienti dal passato. Anche a Ceva domenica 4, per tutta la giornata, in centro ci sarà il mercatino di oggettistica, collezionismo, numismatica, libri, stampe, dischi, vintage, modernariato, artigianato e creazioni d’ingegno.

Sempre a Ceva la manifestazione “La Prima – Colori e sapori di primavera” è in programma dal 2 al 4 giugno con tanti appuntamenti anche gastronomici. Nella giornata di sabato si avrà il privilegio di poter ammirare Ceva dall’alto, a bordo di una mongolfiera, esperienza aperta davvero a tutti, con una cesta apposita per accogliere persone con disabilità. La sera sarà all’insegna del divertimento, con il concerto della band “The Ice Cream Rockshow”, e a seguire il DJ set. Il tutto accompagnato dall’ottimo menù. La giornata di domenica includerà la “Festa della Montagna”, organizzata dal CAI di Ceva, con una parete da arrampicata su cui cimentarsi in sicurezza, percorso aereo tra gli alberi del Parco della Rotonda, noleggio e-bike con guida ciclo-escursionistica e tanto altro. Domenica 4 giugno, dalle 9 alle 19, avrà luogo la Mostra-mercato regionale e la città sarà invasa da un centinaio di bancarelle divise in aree tematiche nelle piazze e nelle vie cittadine: fiori e vivaismo, erbe officinali, spezie, formaggi, insaccati, distillati e prodotti legati alla Primavera.

Info e programma completo: www.comune.ceva.cn.it/it-it/home

A Bra venerdì 2 giugno appuntamento con Aperitivo in consolle dalle 19 alle 24.

Domenica 4 giugno si rinnova l’appuntamento con “Famiglie in festa”, che si propone come un momento di allegria ma anche di riflessione per tutte le famiglie della città e del territorio.

Il programma della giornata prevede il ritrovo in piazza Giolitti alle 9: da qui partirà la nuova edizione di “Bicincittà”, biciclettata non competitiva per grandi e piccini nelle vie della città organizzata in collaborazione con la Uisp. L’arrivo è previsto per le 12,30 sempre in piazza Giolitti, dove verrà offerto a tutti i presenti la pasta. Nel pomeriggio è previsto il laboratorio per ragazzi “Recupero, Riuso, Riciclo”. A seguire, alle 15, l’esibizione del gruppo “I cera una volta” con spettacolo di burattini, Ludobus e palloncini colorati. Alle 17 la carovana si trasferirà presso la pista da skateboard presso l’area sportiva della scuola media "Carlo Alberto Dalla Chiesa", in via Edoardo Brizio, per ammirare l’esibizione di alcuni giovani campioni. Alle 21, invece, tutti all’auditorium “Giovanni Arpino” per assistere all’esibizione del gruppo musicale “The Follis” (tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito). Info: www.turismoinbra.it

Sabato 3 giugno il Gruppo Giovani del Fai Saluzzo organizza, due itinerari a Brossasco e Melle, con visite guidate a cura dei volontari. A Brossasco, si visiterà la parrocchiale di Sant’Andrea, proseguendo nella cappella alla base del campanile, per poi accedere alla cappella di San Sebastiano, concludendo l’itinerario a San Rocco. Al mattino, partenze alle 9.30, 10.30, 11.30; al pomeriggio visite ogni 30 minuti, dalle 14.30 alle 17. Contributo minimo volontario richiesto di 5 euro. A Melle, l’appuntamento è all’ingresso della Valverbe per un tour ad hoc dell’azienda. Visite alle 10, alle 11, alle 15 e alle 16. Contributo minimo volontario richiesto di 5 euro. Per chi lo desidera, saranno fornite indicazioni per raggiungere in mezz’ora di camminata il “castagno monumentale” di Melle. Prenotazioni consigliate sul sito www.faiprenotazioni.fondoambiente.it. Info: Delegazione Fai Saluzzo.

Tanti appuntamenti in questo lungo fine settimana a Pian Munè, Paesana.

Venerdì 2 giugno, il rifugio di Pian Munè invita le famiglie e i ragazzi della scuola (e chiunque abbia piacere di partecipare) alla giornata “Ti salvo io”, dedicata alle pratiche salva vita e alla sicurezza in montagna. Un’intera giornata in compagnia di professionisti del settore, per sensibilizzare e promuovere l’insegnamento e l’apprendimento di quelle pratiche che tutti possiamo conoscere per salvare la vita nostra e altrui. La partecipazione è gratuita e l’accesso libero, senza bisogno di prenotazione. Tutte le attività saranno ripetute durante tutto l’arco della giornata.

Sempre venerdì, alle 21.30, a Pian Munè ci sarà lo spettacolo itinerante nel bosco da scoprire, con una bella passeggiata e spettacolo nel prato del rifugio, alla luce della luna piena. Spettacolo gratuito. Sabato 3 giugno, a partire dalle 11 ci sarà un laboratorio per bambini per costruire uno dei giochi più antichi e divertenti di sempre. Sempre sabato ci sarà la ciclocena con luna piena, con le bici elettriche accompagnati da una guida. Domenica 4 giugno, a Pian Munè ci sarà il laboratorio per bambini “Fantasia e Illustrazioni. Storie e illustrazioni con Ilaria”. Info: www.pianmune.it

A Roccaforte Mondovì sabato 3 giugno sono in calendario gli appuntamenti dedicati al cavallo. A partire dalle 16.30 presso il campo sportivo si terrà lo spettacolo equestre, sotto la direzione dell’Horse’s Club di Mondovì. Alle ore 18 presso il Pala San Pio, la Canunia sarà presente per proporre giri in carrozza. Sempre al Pala San Pio, alle 18.30, si potrà cenare, con la pizza cotta nel forno a legna di Marculin. Alle 21, ulteriore replica dello spettacolo equestre a cui parteciperà anche il gruppo folkloristico “Artusin” con balli e canti della tradizione.

Info: www.facebook.com/comune.roccafortemondovi

Spettacoli e musica

A Neive il Piccolo teatro di Bra La rassegna “Chi è di scena” a Neive propone, venerdì 2 giugno alle 20.30 nell’auditorium San Giuseppe, Rumors di Neil Simon, allestito dal Piccolo teatro di Bra e diretto da Sebastiano Burdese e Giuliano Lo Iacono. È una commedia americana che grazie ai personaggi tratteggia le fragilità e le nevrosi della vita moderna. L’ingresso è a offerta libera.

Info: www.facebook.com/comuneNeive

L’Alba music festival è in programma fino a domenica 4 giugno con tanti appuntamenti ad Alba.

Venerdì 2 giugno, in San Giuseppe, alle 11, si esibiranno gli Alba music festival virtuosi. Nella chiesa della Maddalena, alle 17.30, andranno in scena i soprani Sung Hee Park, Sang Eun Kim e Hyunjeong Lee, con il pianista Andrea Stefenell. In San Domenico, alle 21, ci sarà l’Orchestra filarmonica della Romania con la pianista Sofia Vasheruk. Sabato 3 alle 16, nella Maddalena, Vasheruk suonerà alcuni brani al pianoforte intervallati da letture su Sergej Rachmaninov. Alle 17.30 in sala Fenoglio andrà in scena Sherlock Junior (La palla numero 13), spettacolo dedicato a Buster Keaton. L’arena esterna del teatro Sociale, alle 18.30, ospiterà il concerto “Le note del cuore”. Alle 21, in San Domenico, l’Orchestra della Romania accompagnerà i pianisti Marco Schiavo e Sergio Marchegiani. Domenica 4 giugno, alle 11 in San Giuseppe si esibiranno Ivana Zecca, Davide Vendramin, Jorge Bosso e Paolo Badiini. A seguire il violinista Rohde. Alle 17, in San Domenico, per il Requiem di Wolfgang Amadeus Mozart ci saranno il soprano Sung Hee Park con i colleghi Marzia Castellino, Michele Mauro, Lorenzo Mazzucchelli, accompagnati da Nathaniel Silberschlag (corno). Si alterneranno il Casale coro, il coro Haendel di Trofarello e l’Orchestra filarmonica della Romania. Info: www.albamusicfestival.com/en/italy-usa-alba-music-festival-2023

È pronta al via la terza edizione del Festival di musica classica del Roero “Spirito”. Venerdì 2 giugno, alle 18.30 nel castello di Guarene si esibirà il Delian quartett, formazione che comprende Angela Winkler, voce, i violinisti Pinzaru, Andreas Moscho, la violista Lara Albesano e il violoncellista Hendrik Blumenroth. L’introduzione sarà a cura del compositore Francesco Antonioni: in programma ci sono la Cavatina da opera 130 di Beethoven e canzoni di Weill ed Eisler su testi di Bertolt Brecht. Il giorno successivo, sabato 3, sempre alle 18.30 il Delian Quartett e il pianista Benedetto Lupo suoneranno, nella chiesa di San Vittore di Pollenzo, Nella strada di Janacek, Sonata numero 2 opera 35 di Chopin e il Quintetto con pianoforte opera 108 di Schnittke. Domenica 4 giugno alle 18.30, al castello di Grinzane Cavour, si esibirà la violinista Cecilia Ziano, accompagnata dalla violista Luosha Fang e dal violoncellista Amedeo Cicchese. Eseguiranno il Trio per archi opera 45 di Schönberg e il Trio per archi in Do minore opera 9 numero 3 di Beethoven. Tutti i dettagli, le date, gli orari degli spettacoli e le informazioni si possono trovare sul sito: www.roeroculturalevents.it.

A Centallo, sabato 3 giugno, alle ore 21 si esibirà, al Cinema Lux, il gruppo teatrale @pazzidicuore, con lo spettacolo “Una suora in tacchi a spillo”. Ingresso a offerta libera, a partire da 12 euro; il ricavato sarà interamente devoluto a sostegno dei laboratori di sperimentazione lavorativa per persone disabili G. Duelli di Centallo”. Info: www.facebook.com/armoniawork

A Savigliano quest'anno tornano in versione riveduta e ingrandita i furono Urban Music, con il Sunset Urban Festival: tre fine settimana di musica e divertimento, in collaborazione con la Fondazione Ente Manifestazioni e l'Ascom. Le date previste sono sabato 3, 17 e 24 giugno, a partire dalle 18.30. Tre le aree tematiche: piazza del Popolo, piazza Santarosa e via Alfieri. In ciascuna “urban area” ci sarà musica dal vivo, dj, e possibilità di fare aperitivi, grazie al coinvolgimento di 14 attività aderenti. Info: www.visitsavigliano.it/contatti/ufficio-turistico-iat e www.facebook.com/SunsetUrbanFestival

Alla Certosa di Pesio, in conclusione del mese di maggio, tradizionalmente dedicato alla devozione mariana, è in programma sabato 3 giugno, dalle 21 alle 21.45, una serata di meditazione e preghiera in musica, in cui il canto diviene mezzo per amplificare e lasciare sedimentare nell’intimo la Sacra Scrittura. Il coro “Sicut Lilium” (come un giglio) è nato nel 1998 ed è diretto dalla fondazione da Livio Cavallo. Il repertorio del coro comprende brani rinascimentali e contemporanei. Info: www.certosadipesio.org

Il Festival Funamboli comprende conferenze, presentazioni di libri, mostre, performance artistiche, musicali e teatrali incentrate su una specifica tematica d'attualità. Il tema per il 2023 è “Raccontare le crisi: clima, società, cultura, linguaggio”. Sarà Gad Lerner il protagonista dell'incontro presso il Museo Civico della Stampa a Mondovì domenica 4 giugno alle ore 18 dal titolo "La crisi del linguaggio". Durante la serata suggestioni sulla crisi del linguaggio e sul dove si sia fermata la comunicazione. Ingresso libero con posti limitati. Consigliata la prenotazione via mail o su Eventbrite. Info: www.festivalfunamboli.it/funamboli-2023

Domenica 4 giugno, alle ore 16.30 presso l’ex Chiesa di San Paolo a Caraglio, andrà in scena “YoYo piederuota”, uno spettacolo per tutta la famiglia che racconta la disabilità che incontra l’abilità. “YoYo piederuota” è la storia di Giovanni e di Giorgia. Lui da tutti chiamato Yo: troppo alto e con due grandi piedi per correre. Lei da tutti chiamata Yo: troppo orgogliosa e con due grandi ruote per forza. A entrambi piacciono le robe che rotolano o saltano: tipo i sassi, i canguri, le ruote…una palla. Di qualsiasi genere. E tutto quel che si può trovare per buttarla dentro. Prima di incontrarsi erano un po’ più soli. Yo lui, troppo alto, chi ci arriva a parlargli fin lassù? E poi se ci arrivi non ti parla: un orso. Yo lei, troppo orgogliosa. Biglietti disponibili on line o in cassa, apertura un’ora prima dello spettacolo. Informazioni: www.santibriganti.it e www.ticket.it/teatro/evento/yoyo-piederuota.aspx

In questa prima settimana di giugno avrà luogo per la prima volta a Savigliano il Festival internazionale di Tango e cultura argentina. La manifestazione si svolgerà attraverso quattro giorni di eventi culturali, aperti a tutti, cittadini e visitatori, che spazieranno da spettacoli teatrali, proiezioni di filmati, viaggi nella memoria con il coinvolgimento di eredi piemontesi del fenomeno emigratorio, percorsi storico-culturali che toccando vari punti della città di Savigliano accompagneranno i visitatori a scoprire le assonanze esistenti tra la storia dei due paesi.

Evento clou del festival sarà una tre giorni di tango che avrà luogo dentro la cornice dell’Ala del Popolo. Ballerini, musicisti, artisti vari, italiani e stranieri si esibiranno in questo edificio che accoglierà anche le serate danzanti aperte a tutti gli amanti del tango. Info su programma e iscrizioni: pagina Facebook CUNEO TANGO FESTIVAL 2023

Ai magazzini Merula a Roreto di Cherasco è atteso un pomeriggio decisamente particolare: il Tamburo Day. Sul palco allestito nel reparto batterie, infatti, saliranno gli endorser della serie Unika di Tamburo. È già confermata la presenza di Pietro Pizzi, Fabio Chirico e Gianpaolo Petrini. L’inizio dell’esibizione è fissato per domenica 4 giugno alle 15.30, ingresso libero.

Info: www.merula.com

Cultura, castelli aperti, musei e mostre

Prosegue la rassegna Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Anche per questo fine settimana saranno numerosi i beni che apriranno le loro porte ai visitatori. Di seguito un elenco delle strutture aperte a Cuneo e provincia in questo fine settimana: saranno visitabili ad Alba il Museo Diocesano, a Barolo il Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum, a Bra i musei di Palazzo Traversa, del Giocattolo, Craveri e la Zizzola (aperti il 4 giugno). Si potranno visitare a Cherasco Palazzo Salmatoris, a Busca il Castello del Roccolo (solo domenica 4 giugno), a Caraglio il Filatoio Rosso, a Dronero il Museo Mallè (solo il 4 giugno), Fossano il Castello degli Acaja, i castelli di Magliano Alfieri, di Govone, della Manta, di Saliceto (solo il 4 giugno) e di Serralunga d’Alba. A Saluzzo saranno aperti Casa Cavassa, la Castiglia, la Torre Civica, la Pinacoteca Olivero, la Cassa Natale di Silvio Pellico (solo il 2 giugno), a Savigliano, il Museo Civico A. Olmo e la Gipsoteca D. Calandra (solo domenica), a Priero il borgo e la torre medioevale. A Gorzegno si potrà visitare il Borgo del castello dei Marchesi del Carretto.

Info: www.castelliaperti.it

Ripartono le visite guidate a cura della ProLoco "la Deseno" di Elva e la ProLoco di Stroppo nei due borghi della Val Maira con la guida turistica Monica Giraudo. L'iniziativa propone, sabato 3 giugno, la scoperta dalle ore 10 alle 13 della chiesa di San Peyre di Stroppo e, dalle ore 15 alle 18, alla Parrocchiale di Elva. Info: prolocostroppo@gmail.com

A Ceresole d’Alba si può visitare nella Chiesetta della Madonna dei Prati, il Mida, Museo delle donne artiste, che ha l’obiettivo di valorizzare la promozione dell’arte al femminile. La sede della struttura museale nasce all’interno della piccola chiesa seicentesca della Madonna dei Prati, ancora consacrata ma non più adibita a funzioni religiose. L’esposizione accoglie opere di 24 donne di tutto il mondo e di diverse epoche da Berthe Morisot a Susanne Valadon, da Sonia Delaunay a Marina Abramovic, passando per Jenny Holzer, Carmen Gloria Morales, Beverly Pepper, Rabarama, le cinesi Zhang Hongmei e Xiao Lu, l’indiana Washigha Rason Singh e molte altre. Info: https://comune.ceresoledalba.cn.it

Tanti appuntamenti al Castello di Manta questo fine settimana: venerdì 2 giugno ci sarà la visita guidata “Giorni di festa ala Castello”; sabato 3 giugno è in programma “Passato, presente e futuro di un giardino”, visita guidata del Castello che si arricchisce del racconto del giardiniere e perito agrario Ezio Facelli. Domenica 4 giugno ci sarà l’evento “Ti racconto gli alberi del giardino” con gli studenti del Liceo Peano Pellico di Cuneo che racconteranno gli alberi del giardino, dando loro voce, a staffetta da un albero all'altro. Sarà possibile partecipare anche alla “Passeggiata intorno al Castello”. Sabato 3 e domenica 4 giugno sono previsti eventi per le famiglie e un trekking collinare. Info: https://fondoambiente.it/luoghi/castello-della-manta/eventi

Domenica 4 giugno sarà un’intera giornata all’aria aperta nel parco del castello dei Conti Roero a Monticello. Protagonista sarà il parco romantico all’inglese, realizzato su progetto dell’architetto paesaggista dei Savoia Xavier Kurten. Dalle 10 alle 13 e dalle 14 fino alle 18, con partenza ogni ora, è prevista una visita guidata del parco. Nel pomeriggio, tra le 14 e le 18, la visita sarà anche allietata dall’accompagnamento musicale a cura dei suonatori delle conchiglie del Roero.

La visita guidata al parco sarà gratuita mentre la visita al castello sarà a pagamento. Info: www.roerodimonticello.it/orari-e-tariffe e www.facebook.com/CastelloRoero

Il Museo Mallé di Dronero ha inaugurato una nuova mostra dedicata a Armida Barelli, importante figura femminile con un ammirevole impegno per l’emancipazione ed i diritti delle donne.

Nata a Milano nel 1882 da una famiglia borghese, studiò in un collegio svizzero di suore. Animo ribelle fin da subito, negli anni maturò una profonda fede religiosa e soprattutto il bisogno di far qualcosa di concreto per le donne ed i loro diritti. Fondatrice con padre Gemelli dell’Istituto Secolare delle Missionarie della Regalità di Cristo e dell’Opera della Regalità di Nostro Signore Gesù Cristo. Nel 1921, fu tra i fondatori dell’Università cattolica del Sacro Cuore. Nel 1946 venne nominata vicepresidente generale dell’Azione Cattolica da Pio XII. È stata dichiarata Beata il 30 aprile 2022. Ad ingresso gratuito, la mostra “Incursioni storiche al Museo Mallé” dedicata ad Armida Barelli sarà visitabile fino al 18 giugno. Info: www.facebook.com/museomalle

Torna, al museo Federico Eusebio di Alba, l’appuntamento con Depositi aperti. Domenica 4 giugno i visitatori potranno, alle 16, accedere ai sotterranei accompagnati da archeologi e naturalisti. Le collezioni sono molto ampie con acquisizioni recenti, risalenti all’epoca protostorica e romana, che provengono da scavi effettuati in piazza Monsignor Grassi, nel cantiere Dimar di corso Europa e nelle zone di Roddi e Verduno. La visita è possibile solo per piccoli gruppi. Prenotazione consigliata. Info: www.facebook.com/MuseoFedericoEusebio