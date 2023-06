Oroscopo di Corinne: la settimana dal 2 al 9 giugno

ARIETE: Comodamente seduti sulla poltrona dell’egocentrismo saranno in diversi ad osservarvi mentre vi affannate alla ricerca di una tranquillità che sembra scarseggiare: imparate quindi a pensare a voi stessi e a mandare a stendere chiunque approfitti della vostra disponibilità! Selezionate altresì le intime conoscenze prima di restare delusi, truffati o beffati… Fattibili pure degli interessi da tutelare, sogni da interpretare, ragazzi da strapazzare e numeri da giocare!

TORO: Giove porta allegria ma molto dipende dall’Ascendente: infatti per taluni così sarà, mentre altri se la dovranno vedere con problemucci quasi come se folletto si divertisse a sparpagliare la via di imbarazzi. Andate altresì oltre le apparenze, rivalutate un rapporto inquadrandolo nell’equa dimensione e non agitatevi per ciò che presto si definirà. Se non lavorate optate del ponticello del 2 giugno per alzare le tende e andare da qualche parte. Tendenza alla golosità.

GEMELLI: Anche se la quadratura di Saturno importuna procacciando incongruenze, ritardi, mollezza, sborsi, somatizzazioni, non lasciatevi andare a sterili pessimismi visto che in men che non si dica, grazie anche all’appoggio del sestile di Marte, riequilibrerete quasi tutto ciò che angustiava. Se prossimamente avanzate di età festeggiate degnamente il compleanno e aspettatevi un augurio o regalo tanto gradito quanto inaspettato. Venerdì godereccio ma movimentato.

CANCRO: Analizzando da una diversa angolatura le ansie e le paure vedrete dileguarsi quegli interrogativi preposti a sottrarre quell’equilibrio di cui tanto abbisognate. Nei prossimi dì dovrete prendere delle decisioni, ribaltare ciò che davate quasi per scontato oppure qualcosina desterà preoccupazione ma ci sarà sicuramente qualcuno in grado di rasserenarvi! Inesattezze in un preventivo o conteggio da riesaminare e week end assai singolare. Ritrovi o spostamenti.

LEONE: Accontentatevi di ciò che passa il convento stellare in quanto se Giove negativo procaccia scornate e fastidi materiali, un Marte sorridente sostiene delle rivincite personali, tante cosine da organizzare in previsione di un estivo evento speciale, delle gioie inaspettate e delle magiche serate. Non da escludere un fuori porta, una cenetta o una festa a cui aderire mentre un’indisposizione andrà accreditata allo stress, ad una errata alimentazione o a infiammazioni.

VERGINE: Apprestatevi ad una fase sconquassata nel corso della quale organizzarvi a puntino risulta essere impresa ostica al punto di posticipare appuntamenti o denotare dei rallentamenti in qualcosa che ipotizzavate si risolvesse nell’immediato. Non fidatevi inoltre troppo di una persona dalla duplice personalità e preparatevi a delle eclatanti novità, a dei corrucci per anzianotti, malatini o per una faccenda implicate lavoro o quattrini. Inclinazione a spaccare oggettini.

BILANCIA: Malgrado le stelle siano benevole non toccherete il cielo con un dito causa una latente inquietudine preposta a mandarvi nel pallone… In un attimo di défaillance avrete inoltre modo di constatare la veridicità di un’amicizia, un affetto, un amore mentre un piccolo fastidio proverrà dal settore materiale, l’attività, la scuola, annessa la necessità di stare accanto ad una persona in difficoltà. Se attendete una risposta sappiate che prestissimo arriverà. Lievi indisposizioni.

SCORPIONE: Con Marte in aspetto di quadratura vi sentirete talvolta fiacchi, stufi di pedalare in salita e desiderosi di rinvenire un’oasi di pace… Ma non abbacchiatevi perché con l’arrivo della bella stagione anche l’umore, come le altre cose, migliorerà implicite delle occasioni da afferrare, un aumento di energia, dei simpatici inviti, l’alleggerimento di un fardello o una botta di fortunella pur dovendo usare prudenza sia sulla strada che con le finanze. Venerdì intrigante.

SAGITTARIO: Farsi rispettare è una regola basilare: ragion per cui non permettete a nessuno di comandarvi a bacchetta o rimproverarvi inusitatamente! Approfittate inoltre della Luna, che il 4 giugno si fa piena nella vostra costellazione, al fine di incentivare l’ottimismo e risolvere un fastidio di valute, amore o salute! Se attendete dei responsi o delle risposte sappiate che sono in procinto di giungere! Battibecchi tra coppie motivati dall’eccesso di nervosismo di uno dei due.

CAPRICORNO: Datevi una regolata in quanto seguitare a rimuginare non è sicuramente il rimedio ottimale per affrontare le adiacenti giornate… Siete stracchi e demotivati ma prestissimo una buona novella, una visita o la decifrazione di un enigma vi aiuterà a vivere meglio… Concedetevi uno sfizio, sistemate una questione pratica, distanziate di chi ha mille pretese, assaporate gli effimeri attimi gaudenti e nel fine settimana organizzate qualcosina di carino e speciale!

ACQUARIO: Di invidiosi e spocchiosi il mondo abbonda e ve ne accorgerete presto in un preciso contesto ma, cari figli di Urano, fregatevene altamente in quanto c’è anche chi vi stima e capisce nell’equa dimensione anche se sarebbe ora di per far pulizia sia in casa che nelle persone tenendovi strette soltanto quelle di risaputa affidabilità. Fattibili dei buffi comunicati e un week end balzano, nonché una buona ripresa per chi ha avuto problemi di salute e delle salubri passeggiate.

PESCI: Introdurre innovativi tasselli al mosaico della quotidianità, dimezzare un’incombenza, credere nelle vostre capacità, dar retta ai suggerimenti di chi vi stima, sollazzarvi e riposarvi consentirà di migliorare la qualità dell’esistenza malgrado un tarlo rosicchi i pensieri e la mente e rimproveriate a voi stessi di di esservi prodigati per chi non lo meritava affatto, compresa da una scelta che non riuscite a compiere… Week end festaiolo, doloretti sparsi, combini carini.

Il compito delle stelle è quello di spegnere i pensieri e accendere i sogni….