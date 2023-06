Festa della Repubblica, Bergesio (Lega): “Lavoriamo per la pace, ispirandoci ai valori della nostra Costituzione”

“In questa giornata celebriamo e festeggiamo il 77° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Il mio ringraziamento va a tutti gli uomini e le donne delle Forze dell’Ordine che anche oggi lavorano per la sicurezza dei cittadini e che nei nostri territori sono il primo volto delle istituzioni. Il 2 Giugno è la festa di tutti gli italiani”.



Lo afferma il Senatore piemontese della Lega Salvini Premier Giorgio Maria Bergesio, a margine della grande celebrazione della Festa della Repubblica che si è svolta stamani in Piazza Galimberti a Cuneo.



“Mi auguro che il 2 giugno possa diventare anche un giorno di festa per la Pace, che va ricercata e tutelata attraverso la cooperazione e il dialogo tra le Nazioni, ed ispirandoci ai valori della nostra Costituzione”, prosegue il Senatore della Lega, che ricorda: “Dopo la guerra, l’Italia venne ricostruita dalle macerie. E come allora fu l’intera comunità italiana a risollevarsi e a ricostruire, oggi una comunità, quella emiliana, con coraggio e sacrificio, sta ricostruendo la propria terra e le proprie vite, e il Governo è al suo fianco in questo percorso difficile e doloroso che mette ancora una volta alla prova il nostro Paese che anche questa volta riuscirà a risorgere, grazie alla sua storia fatta di sacrifici e speranza”.



Nel corso della cerimonia di questa mattina a Cuneo, il Prefetto Fabrizia Triolo ha consegnato inoltre i diplomi di onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana al Prof. Giuseppe Tardivo, di Peveragno (Commendatore), al Dott. Claudio Agostino Alberto, di Cherasco (Ufficiale), al Sig. Giuseppe Chiapella, di Fossano (Sigillo d’oro per la Fedeltà al lavoro), alla Dott.ssa Giuliana Cirio, di Sinio, al Sig. Chiaffredo Vottero, di Bagnolo Piemonte, al Sig. Stefanino Agù, di Savigliano, al Sig. Giuseppe Canavese, di Cuneo, al M.llo Giuseppe Comba, di Barge, al Sig. Mariano Guido Deferre, di Verzuolo, alla Dott.ssa Mariella Faraco, di Cervasca, al Sig.Giacomo Gavotto, di Vicoforte, al Dott. Giuseppe Guerra, di Savigliano, alla Sig.ra Maria Teresa Guglielmino, di Cuneo, alla Dott.ssa Maria Grazia Isoardi, di Savigliano, alla Sig.ra Giovanna Margiaria, di Alba, alla Dott.ssa Cinzia Pasquini, di Savigliano, al Sig. Michele Quaranta, di Rocca de’ Baldi, alla Sig.ra Roberta Rossi, di San Michele Mondovì.



Le Medaglie d’Onore conferite dal Presidente della Repubblica ai cittadini italiani deportati nei lager nazisti sono state consegnate ai Sig. Vitale Icardi, di Santo Stefano Belbo, Francesco Minero, di Fossano, Ottavio Monasterolo, di Saluzzo, Pietro Robaldo, di Ceva. “Mi congratulo con tutti loro e con le loro famiglie per l’importante è meritato riconoscimento, e li ringrazio per il loro impegno”, commenta Bergesio.



“Tante sfide attendono l’Italia, che saprà affrontarle grazie ai valori e agli insegnamenti della Costituzione. È tempo di costruire un Paese diverso, con lo sguardo rivolto finalmente al futuro”, conclude il Senatore Bergesio.