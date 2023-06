Savigliano: si raccolgono offerte libere a sostegno della famiglia Bougari

A quattro giorni dalla tragedia che ha coinvolto Fouzna Bougari - la donna saviglianese di origine marocchina mancata all'ospedale in conseguenza di una grave emorragia post-parto - la solidarietà comincia a prendere forma più strutturata.



Tantissime persone, infatti, si sono già mobilitate per aiutare la famiglia Bougari. Per questo motivo i due istituti comprensivi cittadini si sono uniti e, grazie alla collaborazione preziosa della CRS, si è dato il via all’attivazione di un Iban dove far convogliare tutte le donazioni.



Chi lo vorrà potrà devolvere un contributo in ricordo della mamma con la causale 'offerta libera per la famiglia Bougari'. Il conto IT53J0630546851000300002303 è intestato alle rappresentanti di classe Petri e Chiara Anzalone che provvederanno a girarli al signor Bougari al momento indicato. Su questo conto corrente verranno versati anche i soldi precedentemente raccolti su Satispay.