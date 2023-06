Sci alpino: il gruppo maschile di Coppa Europa al lavoro a Les Deux Alpes, c'è anche Corrado Barbera

E’ tempo di scendere in pista per le ragazze del gruppo Coppa del mondo polivalenti, che saranno protagoniste di dieci giorni di allenamenti – fino domenica 11 giugno -, sui pendii francesi di Les Deux Alps. Il direttore tecnico Gianluca Rulfi, per l’occasione, ha deciso di convocare cinque atlete: Elena Curtoni, Laura Pirovano, Nicole Delago, Nadia Delago e Karoline Picheler. Le azzurre saranno seguite dallo staff tecnico composto da Giovanni Feltrin, Giorgio Pavoni e Paolo Stefanini.

Nella medesima località, ma fino al 15 giugno, saranno presenti anche i ragazzi del gruppo maschile Coppa Europa, convocati dal direttore tecnico giovanile Paolo Deflorian.

Saranno protagonisti Matteo Franzoso, Marco Abbruzzese, Max Perathoner, Gregorio Bernardi, Federico Scussel, Tommaso Saccardi, Simon Talacci, Gianlorenzo Di Paolo, Davide Seppi, Alesandro Plizio, Riccardo Allegrini, Manuel Ploner, Matteo Bendotti, Matteo Canins e Corrado Barbera.

Il gruppo sarà sotto la supervisione tecnica di Alexander Prosch, Stefano Canavese, Andrea Truddaiu, Marco Gullino, Massimiliano Blardone, Corrado Momo, Simone Del Dio, Ivan Imberti e Nicola Ferrari