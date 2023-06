Costigliole Saluzzo: domenica prossima il raduno motociclistico

La Pro Loco di Costigliole Saluzzo, in collaborazione con gli ex piloti, soci, amici e simpatizzanti del TEAM CROSS GIL, Moto Club che ha dato lustro e titoli alla cittadina del saluzzese e con il patrocinio del Comune organizza, per domenica 11 giugno, un raduno motociclistico aperto a chiunque, purché in possesso di moto di qualsiasi genere, tipo e cilindrata.



Il programma della manifestazione prevede ritrovo ed iscrizioni in Piazza Vittorio Emanuele II° a partire dalle ore 8,00 e fino alle 10,00 quando la carovana sfilerà lungo la strada principale di Costigliole Saluzzo dirigendosi in Valle Varaita, con meta Pontechianale, dove è previsto un aperitivo.



Ritorno a Costigliole Saluzzo e pranzo presso il “Terzo Tempo”. Parcheggio, parco chiuso e stand sulla p.zza Vittorio Emanuele II°



Due le possibilità di adesione al motoraduno: la prima prevede iscrizione, zainetto commemorativo con prodotti locali, colazione ed aperitivo al costo di 10 euro a moto (5,00€ per eventuale passeggero) mentre la seconda, oltre alla quota di iscrizione, per chi lo desidera, pranzo al prezzo convenzionato di 20,00€ a persona con acqua birra o bibita compresi.



Alla manifestazione è prevista la partecipazione di noti Campioni in attività ed ex Piloti appartenenti al Team Cross Gil, che racconteranno aiutati dalle immagini di un cortometraggio inedito, le gesta dei piloti dello squadrone costigliolese.



Parteciperà Ezio Musso Campione motociclistico di velocità in salita 2022.



Per informazioni o iscrizioni, la cui prenotazione anticipata è gradita, tel/whatsapp: 3356898285 mail: atpcostigliolesaluzzo@gmail.com