Volley: la VBC Valle Stura ha festeggiato 30 anni di attività

Nei giorni scorsi si è tenuta la festa per i 30 anni di attività della V.B.C. Valle Stura.

L’Associazione è nata nel settembre del 1992 grazie all’iniziativa di sette amici che amavano la pallavolo e volevano portare questo sport di squadra in Valle. E ci sono riusciti con tanto impegno, costanza e buona volontà.

Durante la serata è stato presentato il nuovo direttivo, formato da sette elementi, alcuni storici, Claudio, Anita, Valter, Carola e Mario ed altre new entry, come i due giovani Cristian e Francesco, cresciuti all’interno dell’associazione.

In occasione della festa è stato consegnato da parte del C.S.I un riconoscimento, di livello Nazionale, il “Discobolo d’Oro”, che viene conferito alle Associazioni sportive che hanno raggiunto i 30 di attività.

Durante la serata è stato presentato il nuovo “logo” dell’associazione e le nuove divise da gioco per la stagione 2023/2024; realizzate grazie al supporto degli sponsor: “Banca di Caraglio”, “Unione Montana”, “Esagon”, “DE.VI.Costruzioni “, “La Censa”, “Nordica Costruzioni”, “Stura River Village”; che credono nell’Associazione e nello sport.

La V.B.C. si è data come obiettivo per la stagione 2023/2024 l’inserimento di nuovi allenatori, esterni all’associazione, per sviluppare al meglio le potenzialità dei singoli atleti e quindi delle squadre.

Per reperire tutte le informazioni utili sulla VBC Valle Stura sono stati creati due account Instagram, uno dedicato in particolare alla 30 ore di pallavolo, calcetto e petanque, che si terrà il prossimo 1 e 2 luglio a Demonte.