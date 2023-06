Altri 500 cacciatori in formazione per combattere la Peste Suina Africana

Sono 500 i cacciatori che nella giornata di oggi, sabato 3 giugno, hanno preso parte al corso di formazione per poter prendere parte al piano operativo per il contenimento della Peste Suina Africana in Granda. Dopo il corso tenuto a Frabosa Sottana, oggi 250 cacciatori sono stati formati a Niella Tanaro e altri 250 a Ceva. Nel corso dei due incontri sono intervenuti anche il sindaco di Ceva e presidente dell’Unione Monrana Vincenzo Bezzone e il presidente della Provincia Luca Robaldo, che ha rimarcato la necessità di agire uniti contro la PSA, come già fatto martedì a Bossolasco quando le Unioni Alta Langa e Cenana hanno votato per la richiesta dello stato di emergenza.



"Grazie - dicono i sindaci di Lesegno Emanuele Rizzo e Niella Tanaro Gian Mario Mina, che sono stati tra i primi a chiedere alle istituzioni e gli enti competenti di agire per fermare l’avanzata della PSA in zona - ai docenti e a tutto il Comprensorio CA/CN6, al suo Presidente Daniele Suria e la guardia Daniele Turco. Un grazie particolare al dottor Audino e al dottor Gula". Il corso è stato gratuito per i tesserati del CaCN6.