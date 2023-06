Busca: Guido Mariano Deferre nominato Cavaliere della Repubblica

Guido Mariano Deferre è stato insignito Cavaliere della Repubblica dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.



L’onorificenza è stata consegnata dal Prefetto di Cuneo Dottoressa Fabrizia Triolo durante la cerimonia della Festa della Repubblica il 2 giugno. Deferre, già dipendente del Comune di Verzuolo fino al 2017, è stato premiato sia per la lunga militanza politica amministrativa come consigliere comunale di Bellino (dal 1985-2019) ed Assessore in Comunità montana Valle Varaita (1995-2004) sia per le innumerevoli attività nel mondo del volontariato: come Segretario del Gruppo alpini di Bellino dal 1981, nel Consiglio del Direttivo Sezionale degli alpini di Saluzzo dove rappresenta la Valle Varaita, nella Pro loco di Villanovetta fino alla Protezione civile – gruppo di Verzuolo- dove dal 1994 ha partecipato a numerosi interventi di prevenzione e si è distinto per l’impegno durante l’emergenza pandemica al Centro Vaccinazione e per la distribuzione buoni ai bisognosi.