L’ex chiesa di Santo Stefano a Mondovì riapre con uno spettacolo su Beppe Fenoglio

Sarà lo spettacolo “Il partigiano over the rainbow”, in programma venerdì 9 giugno, a celebrare la riapertura dell’ex chiesa di Santo Stefano a Mondovì.

L'edificio era stato chiuso nel 2018, in seguito a cadute di materiale decorativo dalla cupola e dal tamburo, causate soprattutto da infiltrazioni d'acqua e dall'umidità di risalita che interessava le pareti.

Nel 2020 era stato avviato un primo "cantiere pilota" per mettere in sicurezza una porzione dei manufatti della chiesa e progettare un intervento risolutivo. Poi, a gennaio di quest'anno, l'intervento definitivo (leggi qui), per restituire la sala ai monregalesi.

I lavori sono stati affidati al Consozio Compagnia del restauro che ha eseguito interventi conoscitivi e mappature, mediante rilevamento dello stato di conservazione; oltre all'inserimento di perni per il fissaggio delle parti più consistenti; analisi chimico fisiche e ha installato anche 4 centraline elettrofisiche per sanare e infine eliminare la formazione di umidità nei muri (tutti i dettagli qui).

LO SPETTACOLO

Il partigiano over the rainbow

“L’immagine di Fenoglio - spiegano gli organizzatori di Canzoneteatro - è quella di un uomo scabro come la propria scrittura; “partigiano e scrittore” come si presenta lui stesso. Ma dietro al partigiano e scrittore Fenoglio ci sono un ragazzo che giocava nell’Albese calcio, un uomo che amava la pallapugno, le canzoni ed il ballo, come ci ricorda la sorella.

Beppe, come il “sentimentale e snob” Johnny, o il duro ma romantico Milton, amava la musica americana e italiana degli anni Trenta/Quaranta, musica da ballare con le ragazze alle feste, oppure cantava le canzoni partigiane: Over the rainbow è la colonna sonora di Una questione privata.

Si è voluto dunque celebrare il centenario fenogliano creando con il gruppo Canzon&teatro uno spettacolo che esplora questo aspetto poco noto dello scrittore: è stata setacciata l’opera per raccogliere le citazioni di canzoni, e integrandole con altra musica dell’epoca, o comunque pertinente al mondo dell’albese, è nato un alternarsi di brani musicali e di letture dai romanzi e dai racconti, che offre all’ascoltatore la possibilità di calarsi nel mondo dello scrittore e dei suoi personaggi.”

L’appuntamento è per venerdì 9 giugno alle 21 con Ada Prucca, Corrado Leone, Attilio Ferrua, Mario Manfredi, Giuliano Scarso; letture suggerite e presentazione a cura di Paolo Lamberti.

Ingresso libero.