Simona Ventura a Dogliani tra selfie autografi e il ricordo di Sandro Ciotti (VIDEO)

Un'icona della televisione italiana! Parliamo di Simona Ventura, la famosa conduttrice, che questa mattina è stata ospite della 12^ edizione del "Festival della Tv" di Dogliani.

Già al suo arrivo nella centralissima piazza Umberto si è scatenato l'entusiasmo, con una pioggia di autografi e selfie ai quali l'amatissima conduttrice non si è sottratta. In compagnia del giornalista Emilio Targia, la Ventura ha ripercorso le tappe della sua lunga carriera televisiva, che l'ha vista protagonista in programmi di successo come "La Domenica Sportiva", "L'Isola dei Famosi", "Quelli che il calcio" e "XFactor".

Simona Ventura ai nostri microfoni ha ricordato anche Sandro Ciotti, giornalista, telecronista e conduttore televisivo, scomparso il 18 luglio del 2003:

Nel video che segue l'entusiasmo dei tanti fan al momento dell'arrivo a Dogliani di Simona Ventura: