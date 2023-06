Fibra ottica a Monesiglio: attivala con Isiline

Anche il comune di Monesiglio è raggiunto dalla fibra ottica: con Isiline è possibile accedere al servizio di connettività che permette di migliorare notevolmente le prestazioni di navigazione rispetto a quelle fornite dalle attuali tecnologie. Con la fibra ottica, infatti, è possibile raggiungere elevate velocità di navigazione (sia in download che in upload) fino a 1 Gbps: una velocità notevole, che permette a privati, enti pubblici, piccole e medie imprese e attività commerciali di accedere alla Banda Ultra Larga ed usufruire di tutti i servizi online ad essa connessi.

Un miglioramento notevole nella velocità di navigazione che permette l’accesso a servizi ormai fondamentali come i portali di fatturazione, l’invio e ricezione di documenti e file pesanti, l’accesso all’home banking e molte altre attività come la navigazione sul Web e sui Social Network.

Isiline, provider con sede a Saluzzo e che dal 1995 si occupa di offrire servizi di connettività, si occuperà di collegare l’infrastruttura già presente in strada alle singole unità immobiliari portando il cavo in fibra ottica fin dentro gli edifici: ad oggi sono ben 885 le unità immobiliari raggiunte dalla fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) ed in cui è possibile usufruire del servizio da subito.

Isiline, oltre a fornire l’accesso al servizio di connettività, mette a disposizione anche un’assistenza clienti dedicata e sempre operativa dal lunedì al sabato per supportare al meglio i propri clienti.

Richiedere la fibra ottica è molto semplice in quanto occorre solamente telefonare al 0175/292929 per sottoscrivere il contratto. In alternativa è possibile recarsi in uno dei punti vendita presenti sul territorio a Saluzzo, Fossano, Carmagnola e Cuneo oppure acquistare in totale autonomia, dopo aver scelto l’offerta che si desidera, su shop.isiline.it.