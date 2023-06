"I colori del Pride": mostra a Palazzo Santa Croce di Cuneo

Il 10 giugno di quest'anno Cuneo Pride tornerà a marciare per le strade del capoluogo, con un nuovo percorso e una serie di iniziative che animeranno la città nella settimana dal 3 all'11 giugno.



L'associazione Arcigay Grandaqueer LGBT+ A.P.S., presenta presso Palazzo Santa Croce l'evento "I colori del Pride - Tutte le strade del Pride portano a Cuneo". Si tratta di un percorso culturale-artistico che, partendo

da 10 pannelli didattici di inquadramento storico, racconterà delle prime marce in Italia attraverso una selezione di articoli di giornale, e rinfocolerà le emozioni di R-Esistenza, il primo Cuneo Pride, attraverso l’esposizione delle foto dei giornalisti cuneesi Danilo Ninotti, Doriano Mandrile e Felice Marra.



Le mostre, curate da Domenico Olivero, si inaugureranno il prossimo 3 giugno alle ore 16 e saranno aperte nei giorni di 4, giovedì 8, venerdì 9 e d 11, dalle ore 17 alle ore 22 o in altri orari su appuntamento. 10 giugno le mostre saranno aperte dalle 10 alle 12 per consentire ai volontari di

partecipare al corteo del Cuneo Pride.



4 alle ore 18 si svolgerà una conferenza sulla storia del Pride nei primi 50 anni di vita, mentre nei giorni giovedì 8, venerdì 9 e 11, alle ore 21 si svolgeranno incontri con le associazioni del territorio che hanno supportato il Pride e le attività di Arcigay Cuneo in questi anni. L'ingresso alle mostre è libero.



E’ possibili prenotare visite fuori orari d’apertura attraverso grandaqueer@gmail.com o su whatsapp 370 3127750, seguiranno aggiornamenti sui social @cuneopride e sul sito www.cuneopride.it



Si ringraziano il Comune di Cuneo per il patrocinio, l’Assessorato alla Pari Opportunità per la collaborazione e il sostegno organizzativo; le Associazioni sostenitrici ANPI-Cuneo, Consulta Giovani Cuneo, CGIL Cuneo, Misericordia Cuneo; i partner sponsor: ARCI Asti-Cuneo, Ballarlo trasporti di Trinità, Birrovia risto-pub, il

Girasole bar, Azienda agroittica F.lli Monetto, NUoVO Cuneo, Vaqtec - vacuum technology & components.



Nelle parole della presidente: "Il tema scelto per quest' anno è Desiderata: sostantivo neutro plurale che indica le cose che vogliamo in questo territorio, e la Cuneo che desideriamo. Il simbolo è il Soffione, pianta resiliente che ricresce anche quando calpestata, e si espenda col vento; i semi del lavoro delle associazioni possono fiorire in nuove strade, in scambi di competenze e in percorsi comuni, e rappresentare il territorio come una opportunità per le persone LGBT, che qui hanno sempre costruito la loro vita.



I Desiderata partono dalle nostre linee di azione sul territorio: Medicina di genere e professionalizzazione della cura, screening distribuiti sul territorio grazie alla collaborazione dell'ASL CN1; lotta alle discriminazioni attraverso la costruzione di un ambiente veramente inclusivo, grazie alla rete anti discriminazioni e all'assessorato alle pari opportunità; situazione lavorativa delle persone LGBT+, in un progetto in collaborazione con CGIL grazie al sostegno di UNAR.



Vogliamo mostrare i primi frutti di un lavoro tenace e silenzioso,aprendoci alla città in un pride che cerca dui essere diffuso".