Continuano gli eccellenti risultati per i ragazzi del liceo musicale Ego Bianchi di Cuneo.

Si è tenuto, infatti, pochi giorni fa, il 3° concorso Giovani Promesse organizzato dall’Associazione Culturale Didattica.Mente Musica con sede a Spirano in provincia di Bergamo.

Per quanto riguarda la versione on line del concorso, a cui si partecipava con un contributo registrato, nella categoria solisti primo premio per il saxofonista Aldo Camandona della classe 3M seguito dal professor Elia Faletto. A lui anche il premio speciale per la sezione fiati.

Aldo è stato accompagnato al pianoforte dal collega Nazareno Fusta della classe 5 G