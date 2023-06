Esami di maturità 2023, tutti i nomi dei commissari della provincia di Cuneo

Iniziato il conto alla rovescia per gli esami di maturità . Si parte mercoledì 21 giugno , alle 8.30 , con il primo scritto, italiano, comune a tutti gli indirizzi. Si prosegue il 22 giugno con la seconda prova, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio.

Qui il link per consultare il motore di ricerca relativo alle commissioni d’esame (suscettibili di variazioni a seguito di sostituzioni):

Per quanto riguarda il Iº ciclo di istruzione (per gli alunni della terza media, ndr) i calendari e le prove d’esame sono predisposti, in questo caso, dalle singole scuole.