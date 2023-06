Calcio Serie D: Bra, Thomas Gerbino ancora in giallorosso

Importante tassello, all'insegna della continuità, per il Bra 23/24.

La società giallorossa ha infatti annunciato la conferma di Thomas Gerbino, giovane centrocampista (2002) già rivelatosi fondamentale nello scacchiere di Floris.

LA NOTA UFFICIALE DELL' A.C.BRA

Per la seconda stagione consecutiva, Thomas Gerbino indosserà i colori giallorossi del Bra. Centrocampista (torinese) centrale classe 2002, nell'annata sportiva appena conclusa è stato uno dei punti di riferimento (in mezzo al campo) per mister Roberto Floris. Il 30 aprile, al "Bravi", Gerbino aveva aperto le marcature nell'incredibile (e meritato) successo per 4-3 sulla capolista e neo-promossa Sestri Levante.