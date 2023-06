Roccabruna in festa per l’Asd Val Maira Calcio

"Sono veramente contento di potervi accogliere qui nel Salone Comunale". A Roccabruna, con queste parole e molto emozionato, giovedì 1 giugno, il sindaco Marco Arneodo ha incontrato l’Asd Val Maira Calcio. Una stagione fatta di duri allenamenti, parecchi infortuni, fatica ma soprattutto quel non mollare e raggiungere, la scorsa domenica 28 maggio, un risultato memorabile: la squadra è stata infatti promossa per la prima volta in Prima Categoria.

“Ho tenuto molto ad organizzare questo momento - ha detto il sindaco - perché il risultato che avete ottenuto è una grande soddisfazione per tutta Roccabruna. Io credo che sì, ci vuole anche un po’ di fortuna, ma la fortuna arriva a chi la cerca, a chi si impegna e non molla, proprio come avete fatto voi. Io domenica ho seguito la partita e ho visto in voi una grinta particolare, una voglia di vincere che è il risultato di fare squadra in un certo modo, di un impegno da parte vostra che non riguarda solo la singola partita ma che è stato davvero importante durante tutto il campionato”.



Il calcio, poi, come veicolo importante, non soltanto per la promozione di un territorio ma soprattutto per l’educazione dei giovani al rispetto anche della gerarchia, alla collaborazione e all’amicizia. Una realtà, l’Asd Val Maira Calcio, fatta di giovani capaci e volenterosi, supportati dal presidente Garnero Massimo con l’allenatore Calvetti Marco, dal vice allenatore Garino Claudio, dal preparatore portieri Belliardo Carlo, dal segretario Walter Ferrione e dal direttore sportivo Alessio Perano. A questi si aggiungono i dirigenti: Bottasso Valter, Chiardola Bruno, Vera Riccardo, Garnero Claudio, Orsini Flavio, Pellegrino Diego, Leonino Silvano.



Di Ravello e con una grande esperienza alle spalle (circa 15 società sportive allenate e 600 panchine) è l’allenatore Calvetti Marco. “Io ci tengo sempre a far capire loro il valore importante di un giocatore, del calcio e dello sport in generale - ha detto - il valore del sacrificio e dell’impegno. Quando si fa qualcosa in cui si crede davvero bisogna farlo fino a quando hai il battito del cuore e per me la gioia più grande domenica è stata vedere la loro gioia. Una soddisfazione impagabile!”



“La PRIMA volta non si scorda mai”: una targa di riconoscimento è stata poi consegnata dal sindaco Arneodo al presidente Garnero. Ad ognuno poi una medaglia, con sopra lo stemma del Comune di Roccabruna e quello dell’Asd Val Maira Calcio.



Un’occasione davvero emozionante: la gioia da parte di tutti e una foto ricordo che rimarrà per sempre bellissimo ricordo.