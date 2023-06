Canale: esposizione in musica a villa Cornarea

Sabato prossimo, 10 giugno alle ore 18, l’incantevole scenario di Villa Cornarea si trasformerà nel palcoscenico di un evento straordinario che unisce arte, musica e intrattenimento per tutti i convenuti, accompagnato dalla consueta, prestigiosa degustazione, dei suoi prestigiosi vini.



Emanuela Florio in trio darà vita a una serata musicale indimenticabile, mentre alcuni dei migliori artisti contemporanei, tra cui Graziano Rey, Vincenzo Mascia, Pier Tancredi De Coll, Fabrizio Mazzardo e Phil Cincinati esporranno le loro opere d'arte.



Ma l'evento non si ferma alla contemplazione passiva dell'arte. Graziano Rey, rinomato artista poliedrico, sarà il protagonista di una performance-art unica, in cui mescolerà colore e risate, al fine di coinvolgere il pubblico presente in un’esperienza artistica dialogica. La sua abilità nel fondere arte e intrattenimento crea un'esperienza coinvolgente e interattiva, in cui il pubblico diventa parte integrante della creazione artistica.



Questa partecipazione attiva è un'opportunità straordinaria per sperimentare l'arte in modo nuovo, hic et nunc, per fruire appieno del momento, rompendo le barriere tra l'artista e il pubblico e creando un senso di connessione e condivisone.



Ma l'arte non si limiterà solo alle note melodiche della musica. L’esposizione in

permanenza degli artisti, offrirà un'opportunità unica di ammirare opere straordinarie e lasciarsi ispirare dalla loro creatività, dando vita a uno spazio espositivo in cui i visitatori potranno immergersi e scoprire nuovi mondi attraverso forme, colori e concetti innovativi.



L'evento annuale di Villa Cornarea promette di essere un'esperienza unica che stimolerà i sensi, nutrirà l'anima e regalerà emozioni indimenticabili. Musica, arte e intrattenimento si fonderanno in una sinfonia di colori, suoni e risate, creando un'atmosfera magica che avvolgerà tutti i presenti.