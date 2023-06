Volley maschile A3. Savigliano, in seconda linea arriva la conferma di Paolo Rabbia

Il viaggio insieme continua. Il Volley Savigliano è lieto di annunciare che anche nella stagione sportiva 2023/24 Paolo Rabbia comporrà il tandem di liberi a disposizione di coach Lorenzo Simeon, impegnato nella Serie A3 Credem Banca.

Continua, quindi, il percorso iniziato insieme da molto lontano. “Paolino” è infatti sinonimo di pallavolo a Savigliano, negli ultimi anni. Nato nel 1997, il ragazzo della “cantera” ha sempre vestito la maglia biancoblu ed è stato testimone e protagonista di tutti i principali successi della storia societaria. C’era quando Savigliano vinse la Serie C nel 2016 ed era anche presente quando, nel 2021, il gruppo allora guidato da coach Bonifetto completò un percorso di cinque anni in Serie B, vincendo i playoff per la Serie A3. Dopo due stagioni nella terza serie, quindi, ecco la terza, che Rabbia si appresta a vivere dopo essersi ormai specializzato nella fase difensiva, divenuta il suo punto di forza.

“La decisione di restare è stata abbastanza semplice, anche perché non avevo mai avuto dubbi di voler continuare sulla strada intrapresa nell’ultima stagione. La sfida più grande sarà quella di confermarci, anche se è ancora prestissimo per poter fare delle previsioni, perché i roster sono ancora in fase di costruzione” – le sue prime parole dopo la conferma.

Tutto il Volley Savigliano augura a Paolo di potersi togliere tante altre soddisfazioni in biancoblu, già a partire dalla stagione sportiva che non vediamo l’ora di iniziare insieme. Forza Savian!